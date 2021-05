La primavera è sempre un ottimo momento per sistemare quella soffitta ormai stracolma o quella cantina strapiena. Una casa troppo piena, inoltre, non è certo sinonimo di pulizie (che diventano faticosissime) né di ordine.

Ma mentre riordiniamo teniamo gli occhi aperti, perché grazie ad alcuni oggetti che potremmo avere nelle nostre case possiamo avere la possibilità di cambiare vita per sempre. È incredibile quanto si possa guadagnare facilmente soldi con questi vecchi giocattoli da collezione infatti: parliamo dei Lego.

Dobbiamo solo assicurarci di avere un pezzo che interessa al pubblico, e che sia tenuto in condizioni decenti: a questo punto è sufficiente che ci registriamo a siti di vendita on line (per esempio Ebay) o aste online.

Se è vero che il mercato del mattone è pieno di sorprese, scopriremo insieme che anche quello del mattoncino non scherza. Naturalmente gli oggetti più venduti non sono prodotti ufficiali, ma creazioni degli utenti. Si tratta di edifici, personaggi o altri mezzi ispirati a saghe o film famosi, costruiti con pezzi sfusi da singoli collezionisti appassionati.

Che si tratti di galeoni, macchine, case, dighe, giungle e foreste o qualsiasi altra cosa, basta trovare la persona giusta e l’affare è fatto. Naturalmente i prezzi sono molto variabili. Dunque, è il caso di stabilirli anche a seconda del numero dei pezzi, della personalizzazione e della rarità della costruzione. Si parla in ogni caso di centinaia se non migliaia di euro, giusto per dare una idea.

E lo stesso si può dire per i set ufficiali più rari o più desiderati dai collezionisti: per esempio sulla Torre Eiffel o sul mitico Millennium Falcon, l’astronave simbolo della saga di Guerre Stellari. Anche in questo caso i prezzi possono partire da circa 1000 euro fino a superare i 2mila.

Cosa aspettiamo, andiamo a controllare subito nel nostro vecchio baule dei giochi!