È incredibile quanto questo alimento può fare bene al gatto

Abbiamo già dato, in articoli precedenti, indicazioni su quali cibi sono salutari e pericolosi per i gatti. Tendenzialmente nutrire il gatto con i medesimi alimenti degli esseri umani è un errore che può causare danni alla salute dell’amico a quattro zampe.

Tuttavia è incredibile quanto questo alimento può fare bene anche al gatto. Ci stiamo riferendo al miele.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Il miele, infatti, ha eccezionali proprietà terapeutiche non solo per gli uomini ma anche per gli animali. È fondamentale, per sfruttare al meglio le proprietà medicinali del miele, sapere come, quando e quanto il gatto ne può assumere.

Come, quando e quanto

È preferibile somministrare il miele al micio per via orale dalla quinta all’ottava settimana. Nel caso di un gatto adulto, invece, il miele non va proposto quotidianamente.

Potrà essere aggiunto al cibo del gatto adulto quando vi è la necessità di rafforzare il sistema immunitario. O anche come escamotage per far ingerire al nostro amico a quattro zampe una pasticca che gli è sgradita nel sapore.

La dose sufficiente è di un cucchiaino raso. Bisogna prestare particolare attenzione a non superare le quantità consigliate. E ciò perchè gli abusi potrebbero nuocere, anziché giovare, alla salute del micio.

Le principali proprietà

Vediamo insieme quali sono i benefici che l’assunzione di miele può assicurare ai gatti.

Il primo è l’apporto energetico. Del resto non è un caso che il miele sia definito l’elemento naturale più energetico che esista.

Un’altra caratteristica da sottolineare è che il miele svolge un’importante azione protettiva nei confronti della mucosa gastrointestinale. Può essere, pertanto, utilizzato con successo come coadiuvante della terapia medica specialistica in caso di gastrite felina.

Inoltre, il naturale potere battericida del miele, si è rivelato molto utile in caso di infezioni. In ultimo ricordiamo che può essere utilizzato in impacchi esterni. E ciò allo scopo di velocizzare la cicatrizzazione delle lesioni della pelle.

È fondamentale, tuttavia, utilizzare sempre miele di qualità eccellente.

Abbiamo svelato, dunque, che anche se è incredibile questo alimento può fare bene al gatto.