È incredibile quanto possiamo risparmiare in cucina con questo ingrediente che costa solo 1 euro

Molto spesso ci si trova a doversi sbarazzare di alimenti che non utilizzati in tempo scadono o si rovinano. Il modo per evitare che il cibo scada in realtà c’è, basterebbe congelare tutto ciò che possiamo. Talvolta però i nostri freezer non sono in grado di contenere tutti gli alimenti che vorremmo conservare.

Non dimentichiamoci anche che una volta congelati i nostri ingredienti preferiti potrebbero perdere le caratteristiche che li rendono così gustosi.

Ad esempio parliamo del pane. Come tutti sanno il pane fresco va consumato in tempo. Se passano i giorni rischiamo di farlo indurire e rovinare. Ci ritroviamo quindi a dover comprare il pane almeno una volta ogni due giorni.

In questo articolo vogliamo parlare di un ingrediente alla portata di tutti che potrebbe risolverci in modo semplice tanti piccoli problemi. È incredibile infatti quanto possiamo risparmiare in cucina con questo ingrediente che costa solo 1 euro. Stiamo parlando della farina.

La farina

Possiamo trovare la farina in tutti i supermercati e il suo prezzo si aggira sempre intorno ad un euro.

La farina ci consente di creare con le nostre mani molti di quegli alimenti che di solito scadono o si rovinano in pochissimi giorni. Avendo farina e acqua a disposizione possiamo fare il pane in casa. Possiamo fare la pizza, la pasta, le piadine, i biscotti, una torta.

Tutti alimenti che comprando nei nostri supermercati pagheremmo senza dubbio di più.

Ci sarà sempre chi deciderà ugualmente di continuare a comprare tutto già fatto.

Tutto fatto in casa

Ma con un po’ di pazienza e voglia di fare potremmo cominciare a ideare tutto con le nostre mani e risparmiare notevolmente.

Avendo in dispensa la farina, avremo sempre il pane fresco a tavola. Possiamo gustarci una buona pizza senza ritrovarci a comprarla già pronta al supermercato o ordinarla in qualche pizzeria. Possiamo smettere di comprare le torte già fatte piene di conservanti e con alte percentuali di grassi.

Imparando qualche trucco del mestiere e allenandoci riusciremo a ideare ricette totalmente fatte da noi. Basta solo avere a disposizione questo ingrediente. Anche il nostro portafoglio ci ringrazierà.

Ecco perché è incredibile quanto possiamo risparmiare in cucina con questo ingrediente che costa solo 1 euro.