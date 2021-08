Il diabete è una malattia piuttosto diffusa.

Ne soffrono circa 3 milioni di italiani. Anche se secondo una stima, un altro mezzo milione non sa di soffrirne.

Proprio per questo, è incredibile quanti anni di vita ruba via il diabete a chi ne soffre.

Secondo uno studio presentato alla prima edizione virtuale nel 2020 del Meeting Annuale della European Association for the Study for Diabetes e come poi riportato da diverse riviste specializzate, il diabete abbassa l’aspettativa di vita di cui ne soffre.

Rispetto alla popolazione generale, gli ammalati di diabete di tipo 1 perdono in media otto anni di vita. Coloro che soffrono di diabete di tipo 2, invece, quasi due anni.

Gli esperti sono giunti a questa conclusione studiando un totale di 41,3 milioni di pazienti diabetici di 6.165 diversi medici di medicina generale.

Dei pazienti, 217.000 persone erano ammalate di diabete di tipo 1 e 2,5 milioni di diabete di tipo 2.

Per ogni paziente di età media di 42,8 anni con diabete di tipo 1 i ricercatori hanno rilevato, con l’aiuto di un modello matematico, una aspettativa di vita di 32,6 anni.

Una persona sana della stessa età ne ha una di 40,2 anni.

Per i diabetici di tipo 2 invece, sono stati presi in considerazione pazienti dell’età media di 65,4 anni, che avrebbero una una speranza di vita di altri 18,6 anni rispetto ai 20,3 di un coetaneo non diabetico.

Il diabete può influenzare non solo l’aspettativa di vita, ma anche la sua qualità: ecco come

Uno studio australiano pubblicato su Diabetologia afferma che i malati di diabete hanno una riduzione del tempo di vita libero da disabilità.

I ricercatori sono giunti alla conclusione che chi ha il diabete tende ad avere una media di circa 13 anni in meno di vita libera da disabilità.

In particolare, le donne di 50 anni con diabete vivrebbero di più rispetto agli uomini, ma con maggiori disabilità.