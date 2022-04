Chi possiede un’asciugatrice sa bene quanta lanugine viene tolta dal filtro e gettata nella spazzatura. Questa operazione va effettuata periodicamente, perché il suo accumulo potrebbe compromettere il buon

funzionamento dell’elettrodomestico. La lanugine è un materiale di scarto pulito prodotto dai tessuti asciugati, per questo motivo può essere riciclata facilmente per ricavarne delle cose o oggetti molto utili.

Gettarla nella spazzatura è un vero e proprio spreco!

In questo articolo spieghiamo perchè è incredibile quante cose si possono fare riciclando la lanugine dell’asciugatrice.

La lanugine per la pacciamatura delle piante

Durante il periodo invernale, per proteggere le piante dal freddo si utilizza la pacciamatura. Si usa coprire il terreno con del materiale per impedire la crescita delle erbacce, riparare il terreno dall’umidità, dalla pioggia, impedirne la compattazione e mantenerne una temperatura adeguata. La lanugine contenuta nel filtro dell’asciugatrice è ottima per la pacciamatura del terreno delle piante in vaso durante l’inverno.

È incredibile quante cose si possono fare riciclando la lanugine dell’asciugatrice. Giochi per bambini

Non tutti sanno che grazie alle sue caratteristiche, la lanugine può essere un valido sostituto della creta.

Ecco come fare:

compattare la lanugine che abbiamo man mano messo da parte, metterla in un tegamino e versarci due tazze di acqua tiepida, una tazza di farina e un cucchiaio di olio vegetale.

Riscaldare il composto sul fuoco fino a quando diventa cremoso.

Prendere un foglio di carta oleata, poggiarci sopra il composto, fare raffreddare e asciugare. Una volta seccato possiamo utilizzarlo per dare vita a tantissime forme: palline, animaletti pelosi e tutto ciò che la fantasia ci suggerisce.

Utile per i nostri animali

La lanugine è molto utile per chi possiede animaletti come i porcellini d’India, i criceti, i ricci africani, i topi. Grazie alla sua morbidezza e consistenza, gli animaletti potranno utilizzarla per costruirci i loro nidi.

Come sostituto dell’ovatta

Inoltre, è perfetta per le imbottiture di peluche, trapunte, animali di pezza. È soffice e morbida come l’ovatta, per questo motivo è una sua degna sostituta.

Per accendere un fuoco

La lanugine è altamente infiammabile, quindi possiamo utilizzarla come accendifuoco per il camino.

Basta imbottire i tubi di cartone dei rotoli di carta igienica, e chiuderli ad entrambi i lati. Risulteranno molto utili per accendere il nostro camino senza spendere soldi.

