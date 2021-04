Se amiamo fare delle lunghe passeggiate sulla spiaggia ci saremo sicuramente imbattuti nel famoso “sea glass”. Stiamo parlando di tutti quei piccoli frammenti di vetro che ogni giorno il mare leviga, smussa e deposita sulla riva e sul bagnasciuga. E se li abbiamo ignorati abbiamo commesso un grave errore. É incredibile quante cose possiamo fare e come possiamo arredare casa con questi oggetti che troviamo in spiaggia. Ecco qualche idea.

La soluzione più semplice: i vasi

La soluzione più facile da realizzare, e forse la più economica, è quella di decorare dei vasi. Compriamo dei recipienti trasparenti e riempiamoli con i vetri multi-colore. L’effetto estetico è assicurato e le nostre stanze avranno nuova vita.

I più creativi possono aggiungere dei piccoli led o delle lucine nel vaso. Facciamo un piccolo foro nel recipiente e facciamo passare il filo elettrico. Il mix tra vetro e luci ci regalerà un incredibile scenario scenografico.

È incredibile quante cose possiamo fare e come possiamo arredare la casa con questi oggetti che troviamo in spiaggia: creiamo oggetti e arrediamo mobili

Con i vetri di mare possiamo anche costruire splendidi gioielli e soprammobili. Per i primi ci basterà avere a disposizione del filo resistente e una punta per forare il sea glass. Per i secondi potrebbe essere sufficiente della semplice colla.

In alternativa possiamo creare dei mosaici da incollare come quadri o da apporre su tavoli, mobili e comodini. Anche in questo caso dovremo munirci di colla e magari di una lima per smussare le superfici, ma il risultato sarà spettacolare.

Se abbiamo una casa al mare un’idea interessante è quella di incollare i vetrini sul battiscopa. Prendiamo della normale colla o del nastro biadesivo e appoggiamo i nostri piccoli frammenti. E il gioco è fatto.

