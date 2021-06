Le spezie sono ormai fondamentali in cucina ma soprattutto se pensiamo alla nostra salute. Basti pensare a tutte quelle volte che compriamo le tisane e gli infusi ivi contenuti. Basta leggere la parola “zenzero” o “curcuma” e inconsapevolmente siamo soddisfatti del fatto che li stiamo acquistando. Questo perché sappiamo tutti i benefici che essi apportano.

Le spezie, inoltre, sono indicate come sostituto del sale per insaporire i nostri piatti. Effettivamente sappiamo che il sale fa male, soprattutto per chi già soffre di pressione arteriosa alta. Per cui ci suggeriscono di utilizzarlo sempre meno e di preferire le spezie o le erbe aromatiche. A tal proposito consigliamo la lettura di questo articolo.

Chi ha avuto la fortuna di visitare la città di Istanbul, in Turchia, sa che esiste un bazar grandissimo dove vendono tutte le spezie esistenti al Mondo. È incredibile quante cose non sappiamo su queste spezie ma ecco i benefici e le proprietà sulla nostra salute e in cucina.

La Creola

Le spezie sono sempre state usate sin dall’antichità a scopi religiosi e soprattutto medici. La Creola è una miscela di spezie quali il pepe nero, bianco, verde, rosa e pimento. Ovviamente è usato come condimento per le pietanze ma scopriamo quali sono i benefici.

Unendo queste spezie ma soprattutto grazie al pepe rosa, nei tempi antichi il mix era utilizzato contro le infezioni batteriche. Ma anche come azione antiossidante e per i dolori mestruali.

La Porcellana

La Porcellana è conosciuta anche come portulaca ed è molto utilizzata in cucina, soprattutto in alcune regioni italiane. Ma ciò che è più interessante è il suo uso nel campo medico, poiché sembra sia un ottimo antidiabetico. E aiuta, inoltre, a favorire la diuresi.

Il Cumino dei prati

Il Cumino dei prati non deve essere confuso con il tradizionale cumino, dal sapore del tutto diverso. Questo, infatti, è conosciuto come carum carvi o come comino carvi. Questa spezia è usata per contribuire ad una facile digestione e soprattutto per contrastare l’insorgenza del meteorismo.

Le spezie sono davvero infinite e dopo aver letto questo articolo e questi benefici avremo cura di acquistare e provare queste altre spezie che non sapevamo di conoscere.