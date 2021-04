Per chi ha un gatto sarà capitato in diverse occasioni notare che, alcune volte, presi da qualcosa, decidono di uscire di casa. Ma cosa fanno quando escono per farsi questa passeggiata e quali sono le loro abitudini?

È incredibile quali sono le strane abitudini dei nostri gatti quando escono segretamente da casa e vanno in giro per la strada. A rivelarlo è stato uno studio di Cat Tracker sulle abitudini segrete dei mici domestici.

Lo studio si è concentrato su quei gatti che possono uscire da casa durante il giorno e passeggiare all’aria aperta. Ciò che è stato monitorato ed analizzato, sono le abitudini di ben 900 gatti durante l’arco temporale di sei anni attraverso un dispositivo Gps.

Tale dispositivo è stato indossato da ogni gatto durante l’esperimento e ciò ha permesso di monitorare i movimenti dei felini.

I risultati dello studio e la sorprendente scoperta

Roland Kays, principale autore della ricerca, si è dichiarato sorpreso nello scoprire una cosa molto strana. Sembra che i nostri gatti siano estremamente e stranamente abitudinari volendosi allontanare solo per pochi metri da casa.

Per capirlo è bastato guardare i loro percorsi. Lo stesso Kays ha affermato che molti dei felini hanno passato la maggior parte del tempo nei pressi del loro cortile entro un raggio di 100 metri.

Tutto ciò da un lato è una buona notizia perché significa che i gatti domestici non hanno la tendenza ad andare nelle aree naturali. Dall’altro, però, lo studio ha dimostrato come possono comunque mettersi nei guai e causare caos ecologici come dimostra la vicenda del gatto Katniss Everdeen.

Il micio in questione, nonostante fosse rimasta in casa per molto tempo, aveva comunque l’abitudine di attraversare la strada molto trafficata. Il gatto, quindi, si andava avventurando fra le macchine del parcheggio industriale situato vicino l’abitazione.

I motivi legati a questi particolari comportamenti

Ma come mai i felini domestici hanno queste abitudini? È ciò che ci si è chiesto durante questa ricerca oltre a capire in quali luoghi andassero i felini domestici. La risposta sembra scontata.

Infatti, questi gatti, nutriti a casa, non hanno la tendenza ad andare a cacciare per procurarsi il cibo. Inoltre, molti di loro sono sterilizzati e quindi non scappano nemmeno per accoppiarsi.

Sembrerà assurdo ma è incredibile quali sono le strane abitudini dei nostri gatti quando escono segretamente da casa e vanno in giro per la strada. Infatti, sembra che, in conclusione, i nostri gatti domestici siano abbastanza pigri.