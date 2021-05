Quando cuciniamo possiamo andare incontro a spiacevoli inconvenienti. Vi sono degli alimenti, infatti, da trattare con le pinze, perché possono causarci fastidiosi problemi mentre li prepariamo per metterli in pentola. Tra questi le cipolle. A chi non è mai capitato di piangere mentre era intento ad affettare qualche cipolla?

Questo succede perché non si adottano le giuste precauzioni. In realtà basta veramente poco per porre fine al fiume di lacrime in piena che ci provoca quest’ortaggio. La nostra Redazione ha deciso di fornirci un trucchetto sensazionale che ci aiuterà a tagliare tutte le cipolle che vogliamo senza dover più preoccuparci di riparare gli occhi.

É incredibile perché basta accendere una candela per mettere per sempre fine a questo fastidioso problema quando si cucina.

Un rimedio semplice ed efficace

Una semplice candela è la soluzione più adatta ed immediata per evitare di versare lacrime ogni volta che tagliamo le cipolle. Tutto quello che dobbiamo fare è accenderla e posizionarla vicino al tagliere dove affettiamo i nostri ortaggi.

La spiegazione del perché un banale lume possa essere così efficace è molto semplice. Le cipolle, infatti, contengono al loro interno una grande quantità di zolfo, che rilasciano quando vengono sbucciate e tagliate. Questo gas è molto fastidioso per gli occhi, tanto da farli talvolta addirittura bruciare.

Accendere una candela sul piano della cucina ci eviterà questo spiacevole inconveniente. Infatti, una volta liberati, i gas della cipolla verranno attirati e risucchiati dalla fiamma a fianco a noi. Proteggeremo così i nostri occhi e potremo continuare a cucinare in santa pace.

Se la lettura è risultata piacevole e per altri trucchetti in cucina, consigliamo di consultare questo articolo.