Questo è il preciso momento dell’anno in cui zone come i capelli o il viso necessitano di maggiori cure. Disidratazione, caldo afoso e ore piccole non hanno certamente effetti positivi sul fisico e bisogna correre ai ripari con la giusta strategia di bellezza. Per questo motivo, è fondamentale ricorrere a quanto più naturale esiste per migliorare il benessere del corpo. Un esempio è l’argilla blu, un rimedio naturale indicato per la salute di occhi e gengive e non solo. È incredibile, ma usare quest’ingrediente blu risolve moltissimi problemi nella cura del corpo e basta solo scoprire tutte le sue potenzialità.

Che cos’è l’argilla blu e come utilizzarla per la cura del viso

Essa è nota anche con l’espressione rapan. Si tratta di una particolare argilla dalle intense note blu che pare efficace anche contro i dolori delle articolazioni e le infiammazioni muscolari. La Redazione vuole, però, illustrare alcuni suoi straordinari utilizzi come prodotto principale di maschere per il viso. Suggeriamo a chi ha una pelle normotipo di sperimentare tranquillamente i benefici dell’argilla blu. Per le pelli più delicate è molto meglio invece questa preparazione a base di argilla rosa.

La prima tipologia di maschera ha un’azione fortemente idratante e un effetto quasi “glaciale” sul viso. Per prepararla occorrono:

2 cucchiai di argilla blu;

un cucchiaio di olio di cocco;

2 cucchiai e mezzo di gel d’aloe vera

qualche goccia di olio essenziale a scelta.

Mescolare quindi tutti gli ingredienti in un contenitore che non sia in metallo e aggiungere altro olio se la maschera è assai pastosa. Stendere sul viso per 10 minuti e risciacquare.

È incredibile ma usare quest’ingrediente blu risolve moltissimi problemi nella cura del corpo

Queste maschere sono già bellissime alla vista, ma hanno pure incredibili effetti sul viso. Per la seconda maschera occorrono:

2 cucchiai di yogurt bianco non zuccherato;

½ cucchiaio di argilla blu.

Questa maschera semplicissima da preparare serve ad attenuare gli inestetismi della pelle e renderla perfetta come quella di un bambino. L’applicazione è identica a quella prima descritta e questa maschera serve anche a lenire bruciori e infiammazioni. Suggeriamo, in entrambi in casi, di sperimentare l’argilla blu solo su una piccola porzione del viso per scongiurare eventuali reazioni allergiche indesiderate.