A volte proprio per la loro immensa semplicità i piccoli gesti quotidiani sono quelli che più ci traggono in inganno. Spesso, però, se effettuati erroneamente possono portare a delle conseguenze fastidiose, se non spiacevoli. Questo è anche il caso di un atto di pulizia basilare e routinario: è incredibile, ma tutti noi ci siamo sempre lavati i denti nel modo sbagliato

Una cattiva abitudine che sembra innocua

Fin da piccoli ci hanno insegnato che lavarsi i denti significa principalmente togliere i residui di cibo. L’utilizzo dello spazzolino, infatti, tende a rimuovere la placca e a mantenere il cavo orale pulito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Del resto bisognerebbe mettere in atto quest’operazione almeno due volte dal giorno per una corretta detersione. Per questo molti noi appena si svegliano varcano la porta del bagno solo dopo aver fatto colazione. Nessuno se lo sarebbe mai immaginato, ma le azioni se seguono quest’ordine, possono portare a dei danni. Spieghiamo qui sotto il perché.

Il metodo più corretto

È incredibile, ma tutti noi ci siamo sempre lavati i denti nel modo sbagliato. Infatti per mettere in atto una corretta igiene bisogna lavarsi i denti sempre prima di mangiare.

Il motivo è molto semplice: quest’operazione deve preparare la bocca al contatto con il cibo. Spesso il primo pasto della giornata include degli alimenti con un pH acido, ad esempio la spremuta di arancia. Questa loro peculiarità tende ad ammorbidire lo smalto dei denti. Quindi spazzolare risulterebbe deleterio, andando ad indebolirlo.

L’ideale, quindi, sarebbe eseguire quest’azione meccanica prima di mangiare e successivamente eliminare i residui di cibo con un semplice sciacquo.

Oggi abbiamo rivelato perché una banale abitudine condivisa da tutti è invece sbagliata. Se desideriamo avere più informazioni su argomenti simili consigliamo di consultare le nostre rubriche dedicate alla salute e al benessere. Ad esempio questo articolo spiega come prendersi al meglio cura della propria dentatura: “I pro e i contro di uno strumento che fa impazzire i dentisti, l’idropulsore”.