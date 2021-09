Stiamo lasciando l’estate e con essa una delle infezioni più antipatiche in assoluto: le verruche. Tipiche delle piscine, colpiscono ogni anno migliaia di italiani anche per la loro contagiosità. Nonostante la scienza abbia infatti dimostrato che la verruca e la sua infezione perdono di forza all’esterno, il rischio contagio è sempre molto alto. Attenzione però a pensare che per contrarre questa infezione ci sia solo la via della piscina. È incredibile ma tra le cause comuni delle verruche c’è anche questa abitudine quotidiana. Vediamo assieme ai nostri Esperti come prevenire e agire in caso di emergenza.

Ancora una volta vale la legge del più forte

Anche con le verruche, la natura si conferma nella sua semplicità. Coloro, infatti che hanno un sistema immunitario più forte le respingono. Quelle persone invece che si dimostrano più deboli a livello di difese, contraggono l’infezione. Non pensiamo però che le verruche possano attaccare solo i bambini e gli anziani, chi sono le categorie più deboli. Colpiscono infatti tutti e la contagiosità può arrivare in via diretta, ma anche in diretta. È il famoso caso in cui cadano delle squame nelle docce e nelle parti comuni e non entriamo in contatto. E a proposito di difese immunitarie, nessuno lo conosce per nome ma è questo l’antiossidante più potente ed efficace al Mondo.

È incredibile ma tra le cause comuni delle verruche c’è anche questa abitudine quotidiana

Pur non essendo un’infezione e così pericolosa, la verruca è però non facile da eliminare definitivamente. Addirittura, una volta contratta l’infezione, può riproporsi nel tempo. In ogni caso, appena la vediamo comparire, cerchiamo di intervenire immediatamente.

Secondo la medicina c’è anche lo stress tra le cause primarie della contrazione dell’infezione. Questo, perché come sappiamo, uno stato di ansia permanente, riduce e non di poco il livello delle nostre difese immunitarie. Attenzione, però che anche una cattiva alimentazione e una dieta sbilanciata possono portare ad aprire una via privilegiata per questa infezione.

Attenzione a non confondere le verruche con altre malattie

È davvero importante andare dal dermatologo appena sopraggiungono le verruche. Questo perché potrebbe trattarsi di due malattie molto più gravi ma che si manifestano in modo simile. Uno è il melanoma plantare, l’altro è il carcinoma verrucoso. In questi casi sarà bene invece, oltre a fare gli esami con gli strumenti giusti, ricorrere alla biopsia diagnostica.

Approfondimento

3 infezioni pericolose e sottovalutate che possiamo prendere dal cane attraverso le zecche