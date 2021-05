Il pesce è uno degli alimenti più consumati ed amati dai commensali. Che sia esso fritto, in piattella, all’acqua pazza o al cartoccio poco importa.

Pulire il pesce non è sempre così semplice, è un’operazione ostica. Tuttavia è incredibile ma sono queste le semplici mosse per pulire il pesce ed averlo perfettamente senza spine in pochi minuti e senza fatica.

La pulizia dei pesci varia a seconda della tipologia, esempio i pesci a sezione tonda possono essere puliti tutti nella stessa maniera. Tra questi abbiamo ad esempio l’orata, il branzino, il salmone, il dentice.

Essi possono essere cucinati interi o in filetti, ma il primo step fondamentale è acquistarli freschi. Per valutare la freschezza del pesce è importante fare attenzione alla consistenza della carne che deve essere soda, l’occhio brillante e non infossato, il profumo gradevole, un leggero odore di mare, le branchie devono essere rosse e non lattiginose.

Prima di procedere alla pulizia del pesce è importante fare chiarezza su quale ricetta vogliamo preparare. Per un’idea deliziosa a base di pesce cliccare qui.

Per la pulizia sono questi i passaggi da seguire

Procediamo con la sbarbatura, ossia eliminiamo tutte le pinne, dorsali, ventrali ed anali con delle semplici forbici. Mentre basterà accorciare la coda tagliando orizzontalmente.

Lo desquamiamo con un coltellino, utilizzandolo dalla parte caudale e non con la punta, per evitare di tagliare le pelli. Utilizzare il coltellino dalla parte della costa e non dalla parte della lama. Effettuare questa operazione sotto il getto dell’acqua corrente, raschiando dalla coda che ci farà anche da maniglia per far leva e continuare verso la testa. La squamatura non va effettuata quando dobbiamo fare una cottura al sale o alla griglia, perché si potrebbe rovinare la pelle e successivamente anche le carni.

Poi lo svisceriamo, attraverso l’opercolo che si trova sotto la testa e con il pollice e l’indice eliminiamo le interiora. Oppure è possibile effettuare un taglio sotto la pancia, ma non eccessivamente profondo, senza intaccare le interiora, che estrarremo con le mani. Una volta pulito, sciacquare sotto l’acqua corrente.

Per spinarlo in maniera impeccabile il segreto sta nel tagliarlo perfettamente a metà. Per svolgere quest’operazione è necessario evitare di tagliare il pesce partendo dalla coda, ed inoltre evitare di tagliare subito via la testa. Quando il pesce sarà perfettamente tagliato a metà allora togliere la lisca centrale e tagliare la testa. Continuare a togliere le spine con un’apposita pinzetta.

Dunque, è incredibile ma sono queste le semplici mosse per pulire il pesce ed averlo perfettamente senza spine in pochi minuti e senza fatica.