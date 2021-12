Stiamo avviandoci alla fine dell’anno e come accade spesso, dopo le feste, tireremo le conclusioni di quanto abbiamo fatto. Non solo, perché poi, come spesso accade, ci riempiremo di buone intenzioni per il nuovo anno. Buone intenzioni che rimangono nella maggior parte dei casi solo delle idee. Sia in ambito professionale e lavorativo che familiare e nella vita di tutti i giorni. Quante volte guardandoci allo specchio, ci siamo ripromessi di cambiare vita. O almeno una parte di essa. Ma poi ci siamo adagiati nella nostra quotidianità. È incredibile ma se non abbiamo mai voluto cambiare la nostra vita è per colpa di questi 3 aspetti caratteriali. Approfittiamo di uno studio internazionale, giustamente uscito in concomitanza con la fine dell’anno, che proponiamo di seguito.

Una delle paure della nostra vita

Usando un banalissimo gioco di parole, potremmo veramente dire che una delle maggiori paure della nostra vita è proprio la paura. Paura economica, psicologica e in amore. Chissà quante volte non ci siamo lanciati in una nuova avventura per paura di rimetterci. In finanza magari abbiamo perso un treno molto importante. In amore ci siamo lasciati sfuggire la persona che abbiamo sempre amato. Magari non abbiamo comprato la casa dei nostri sogni per paura di non farcela. Ecco, il primo passo che dovremmo fare nel 2022 è proprio quello di limitare le nostre paure.

È incredibile ma se non abbiamo mai voluto cambiare la nostra vita è per colpa di questi 3 aspetti caratteriali

Ci sono segni zodiacali sono famosi per il loro orgoglio. Due su tutti: Ariete e Toro. Non ce ne vogliano i nostri Lettori nati sotto questi due meravigliosi segni. E uno dei difetti che potrebbe averci fermato ai box sarebbe proprio l’orgoglio. Ma più che l’orgoglio per principio, quello magari legato alla paura di prima. L’orgoglio di dover riconoscere di avere sbagliato e di aver fallito nelle missioni anche di tutti i giorni. Un tempo si diceva che la vecchiaia portasse saggezza e abbandonasse l’orgoglio. Così si diceva perlomeno ai tempi dei greci e dei romani. Suggerimento che potremmo seguire non per forza nella terza età.

Tutta colpa della pigrizia

Se orgoglio e paura potrebbero comunque sembrare due sentimenti impegnativi, la pigrizia, quella proprio no. Questo stato fisico e mentale dovrebbe abbandonare la nostra quotidianità. Pigrizia che ci blocca anche nelle cose più semplici, come potrebbe essere un cambio di look. Pigrizia che ci vieta mentalmente anche di cambiare abitudini. Come andare a far spesa sempre nello stesso supermercato, rinunciando magari a tantissime offerte della concorrenza. Pigrizia che ci fa rimanere con le stesse utenze e gli stessi contratti, dimenticando che il mercato libero ci offre tantissime occasioni. Pigrizia che ci tiene sul divano, anziché prendere e andare a fare una bella passeggiata. Cerchiamo quindi di eliminare la parola pigrizia dal nostro 2022.

Approfondimento

Non solo il 2022 ma anche da metà dicembre una valanga di soddisfazioni e vittorie travolgerà questi 2 segni fortunatissimi