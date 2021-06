Quanta invidia ci fanno ogni volta che li ammiriamo quei meravigliosi campi da calcio inglesi sempre verdi e morbidi. E allo stesso tempo i giardini e i parchi britannici sempre lussureggianti e straordinariamente rigogliosi. Bella forza sarebbero belli anche i nostri prati se facesse uno scroscio d’acqua al giorno come nell’isola della Regina Elisabetta! Eppure, è incredibile ma questo trucco antico come il mondo ci permette di avere un prato sempre verde e bellissimo senza spendere nulla. Si chiama scarificazione e davvero pochi la conoscono.

La scarificazione che nulla ha a che vedere col rituale di incisione della pelle di alcune popolazioni è il vero segreto della salute del nostro prato assieme all’arieggiatura. Possiamo utilizzare acqua a volontà e sementi eccezionali ma senza questi due passaggi il nostro prato non sarà mai bello come quelli inglesi. Non facciamoci spaventare dal termine perché non è assolutamente complicato e non richiede investimenti particolari.

Scarificare e arieggiare

I nostri Lettori appassionati di calcio chissà quante volte avranno visto nell’intervallo delle partite entrare in campo inservienti e giardinieri coi forconi. È il sistema naturale per dare aria al terreno, soprattutto se non è abbastanza sabbioso. Come capita spesso ai terreni di gioco. Le radici non hanno aria a sufficienza e l’erba non cresce bene.

Facendo così dei fori nel manto erboso e riempiendoli con della sabbia grezza da terreni, risolveremo il problema. Solo così l’acqua dell’irrigazione e quella piovana potranno penetrare in profondità dando ossigeno e nutrienti alle radici.

E, stessa importanza riveste la scarificazione, ossia l’eliminazione delle radici morte del nostro verde. Se l’arieggiatura fornisce ossigeno, scarificare e quindi ripulire di erbacce e detriti, ma anche della torba, permetterà alla parte sottostante del manto di respirare. Quindi di permettere agli steli di crescere forti e verdeggianti.

Se vogliamo un prato da stadio inglese evitiamo questi errori imperdonabili