A volte la vita ci riserva le sorprese più inaspettate e soltanto per un caso fortuito riusciamo a coglierle senza farcele sfuggire di mano. È quello che deve aver pensato una fortunatissima vincitrice della lotteria. La donna ha ritrovato per caso una comunicazione che le ha cambiato la vita nella casella email dello spam. È successo a una cittadina americana di 55 anni, tale Laura Spears, che ha scoperto di aver vinto 3 milioni di dollari (sì, 3 milioni) per puro caso mentre cercava tutt’altro nella casella dello spam.

Ma come è possibile che la donna non si fosse accorta di aver vinto il premio? E soprattutto, se dovessimo trovare una comunicazione simile nella nostra casella di posta, come assicurarci che sia vera? Vediamo di fare chiarezza.

Nella casella dello spam finiscono automaticamente tutte le comunicazioni indesiderate

Oggigiorno le nostre caselle di posta sono “intelligenti” e spesso sono in grado di distinguere le comunicazioni autentiche dai messaggi pubblicitari e dalle truffe. Spediscono questi ultimi direttamente nella casella spam, cioè della posta indesiderata, senza il nostro intervento. Gli errori sono rari, anche se a volte possono capitare. Ma nel caso della vincita della lotteria, l’errore è stato clamoroso.

È incredibile ma qualcuno ha trovato una vincita della lotteria nello spam, ecco come evitare che possa accadere anche a noi

Se non ci fidiamo del meccanismo automatico di suddivisione della posta possiamo premurarci di andare a controllare periodicamente la casella dello spam. In questo modo saremo certi di non perderci nulla. Ma attenzione, perché la maggior parte delle mail indesiderate finiscono nello spam per un motivo: sono spazzatura. Allora come assicurarci che una comunicazione importante non vada persa?

Se giochiamo alla lotteria controlliamo sempre le vincite sul sito stesso

È incredibile, ma qualcuno ha trovato il biglietto vincente nello spam. Non tutti però sono così fortunati. La prima regola per non perdersi mai una comunicazione importante da parte di qualsiasi lotteria, è quella di affidarci soltanto al sito ufficiale. Anche se nel caso di Laura Spears la comunicazione era autentica, molto spesso succede il contrario. Spesso i truffatori mandano delle mail finte che ci informano di grandi vincite. Ovviamente si tratta di menzogne, che spesso sfociano in tentativi di estorsione. Se abbiamo giocato alla lotteria, o qualunque altro gioco a premi autorizzato, affidiamoci esclusivamente a fonti ufficiali per scoprire se abbiamo vinto o no. In caso ricevessimo una mail sospetta, mettiamoci in contatto direttamente con l’ente presso il quale abbiamo giocato. Se ci rendiamo conto che una mail è falsa, segnaliamola e cestiniamola.

Attenzione alle truffe online, soprattutto a questa email che circola su Gmail che sembra autentica ma in realtà vuole solo rubare la nostra identità.