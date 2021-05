Le spugne vengono utilizzate certamente da tutti quotidianamente, non ne possiamo davvero fare a meno in casa, per lavare sia piatti che fornelli incrostati.

Questo fa sì che le sostituiamo sempre molto spesso perché, usurandosi, perdono tutta la loro efficacia.

Una cosa molto importante da fare però, per risparmiare denaro e rispettando l’ambiente, è quella di dargli una nuova vita ed una nuova funzione.

È incredibile ma molti stanno riciclando vecchie spugne per il loro geniale riutilizzo nei vasi delle piante in giardino.

L’arte del riciclo

Una vecchia spugna può avere seconda vita aiutandoci a mantenere umido il terreno delle nostre piante in vaso.

Questo perché sono in grado di assorbire l’eventuale eccesso d’acqua, evitandone il ristagno nei sottovasi, prevenendo così la perdita di preziosi nutrienti del terreno.

Se ci pensiamo, l’acqua che utilizziamo per annaffiare le piante attraversa il terreno ripulendolo dei sali minerali.

L’acqua evaporata lascia sempre una macchia gialla che indica la presenza dei sali, che a loro volta sono responsabili delle incrostazioni del sottovaso.

Quindi procediamo sciacquando le spugne, prima di utilizzarle per evitare eventuali ristagni di detersivo.

Durante il travaso delle piante nei i vasi, disponiamo le nostre vecchie spugne al fondo del vaso e successivamente aggiungiamoci il terriccio.

Ad operazione conclusa annaffiamo il terreno, in questo modo ogni volta che lo bagneremo le nostre spugne si inumidiranno.

Questa umidità contenuta sul fondo del vaso facilita lo sviluppo delle radici che affonderanno nel terreno in cerca d’acqua, favorendo la crescita delle piante.

Ricordiamoci sempre che invece eventuali ristagni di acqua danneggiano notevolmente le radici delle piante che tenderanno a marcire facilmente.

Utilizzi creativi

In alternativa, le vecchie spugne si possono anche riutilizzare in casa, ritagliandole a seconda delle nostre esigenze.

Possiamo per esempio creare accessori adatti alla pulizia di bottiglie, vasi o bicchieri, insomma le idee sono davvero infinite.