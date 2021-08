In molte occasioni Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa ci siamo spesi su quanto sia importante mangiare in modo salutare ed equilibrato. Fra le ragioni c’è sicuramente quella di evitare di incorrere in problemi per il nostro organismo, ma anche per sentirci bene con noi stessi.

Abbiamo anche dato delle indicazioni su come mangiare se si soffre di alcune patologie. Ad esempio, abbiamo spiegato come chi soffre di glicemia altra ecco quanti grammi di frutta può mangiare. Inoltre, ci siamo soffermati su alcune utili indicazioni su quali sono gli alimenti da consumare per evitare di avere arterie ostruite. Nelle prossime righe ci concentreremo su una notizia davvero interessante che riguarda il rapporto che c’è tra dieta e felicità.

Infatti, è incredibile ma mangiare questi 2 cibi potrebbe rendere le persone molto felici. A dirlo è una ricerca condotta dall’Università di Warwick, in Inghilterra con la collaborazione dell’Università australiana di Queensland.

I contenuti della ricerca

Questa ricerca ha visto coinvolti più di dodicimila persone e mirava a verificare se ci sia una connessione tra benefici psicologici e consumo di vegetali. Sembrerà assurdo, ma sembra proprio che mangiare frutta e verdura faccia bene al buonumore delle persone.

I ricercatori anglo australiani hanno infatti constatato come ci sia un’interessante correlazione positiva dopo un periodo di osservazione di circa due anni. Quella, cioè, tra numero di porzioni di frutta e verdura mangiate (8 porzioni rispetto alle 5 raccomandate) e il buonumore.

Inoltre, la frutta e la verdura hanno un grande potere antiossidante, cosa molto positiva per prevenire l’invecchiamento. Partendo da questo, i ricercatori hanno notato come ci potrebbe essere un interessante collegamento. Ovvero, quello tra le indagini sugli antiossidanti e il legame tra presenza di carotenoidi nel sangue e ottimismo. Ovviamente, sono degli studi che necessitano di ulteriori conferme, ma conforta il parere di alcuni esperti.

È incredibile ma mangiare questi 2 cibi potrebbe rendere le persone molto felici

Ad esempio, Andrew Oswald, uno dei ricercatori, ha sottolineato come mangiare frutta e verdura stimoli forse più la nostra gioia in tempi più brevi di quanto rafforzi la nostra salute.

Su questo stesso filone si mantiene Redzo Mujcic ricercatore australiano. Egli ritiene che le loro conclusioni siano abbastanza convincenti nel mantenere la dieta corretta nel tempo. La ragione è semplicemente il buonumore.

Si conferma l’opinione che frutta e verdura sono importanti nella nostra dieta

A completare questo quadro c’è Elena Dogliotti ricercatrice della Fondazione Umberto Veronesi. Il suo pensiero nel commentare i risultati di questa ricerca è molto interessante.

Infatti, chi consuma fino ad 8 porzioni di frutta e verdura è sicuramente più attento alla cura della propria salute, perché desidera stare bene. La convinzione alla base di tutto ciò è che il benessere fisico, poi, si traduce in un benessere psicologico. Concludendo, in attesa di ulteriori conferme in merito a questa ricerca, si può pensare che frutta e verdura continuano a guadagnare punti.

Pertanto, si può ritenere che consumarne in modo equilibrato e costante nella nostra dieta è sicuramente un vantaggio per il nostro benessere.

