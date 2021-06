Il cocomero è uno dei frutti più consumati durante l’estate. Il suo gusto fresco e zuccherino rallegra anche le giornate di caldo torrido. Ma questo frutto è in realtà ancora di più di tutto questo. L’alta quantità di acqua che lo costituisce e le straordinarie proprietà nutritive fanno bene infatti anche al corpo. È incredibile ma l’anguria è una coccola speciale per la pelle prima dell’abbronzatura se utilizzata in questo modo. Ma la cosa bella è che è possibile farlo riciclando il succo rilasciato dall’anguria naturalmente e troppo spesso buttato via. Ecco cosa occorre

L’occorrente per questo scrub che rende la pelle morbida e idratata

250 grammi di zucchero semolato;

2 cucchiai di succo di anguria o del suo estratto;

15 grammi di miele possibilmente biologico;

qualche goccia di estratto di Vitamina E (opzionale).

Iniziare recuperando il succo di anguria rilasciato naturalmente oppure ottenuto con un apposito estrattore di succhi. Poi aggiungere anche lo zucchero bianco semolato. A questo punto inserire anche il miele fino a ottenere la consistenza tipica di uno scrub. Per prodotti da applicare sulla pelle suggeriamo sempre di usare frutta e miele biologici.

Opzionalmente è possibile anche aggiungere qualche goccia di estratto di Vitamina E. Per acquistarlo è possibile chiedere direttamente alle erboristerie fornite o cercare il prodotto comodamente sul web. Gli effetti dell’estratto di Vitamina E sulla pelle sono incredibili, ma l’aggiunta del prodotto è facoltativa.

Applicazione e benefici

Suggeriamo innanzitutto di conservare lo scrub in un contenitore di vetro dotato di chiusura ermetica. Lo scrub conservato in frigo dura per circa uno o due mesi. Basterà strofinarlo sulla pelle per notare subito una maggiore idratazione e lucentezza. Per semplificare l’applicazione consigliamo di usare lo scrub direttamente sotto la doccia o in vasca.

Strofinarlo in particolare su gambe e cosce con piccoli movimenti circolari. Poi lavare via il tutto e applicare una comune crema corpo. Questo scrub oltre a nutrire profondamente la pelle rilascia sul corpo un profumo fresco ed estivo e l’inconfondibile aroma zuccherino del cocomero. Ecco invece una perfetta crema viso fai da te per allontanare rughe e macchie della pelle.