La mozzarella è un prodotto tipicamente italiano esportato in tutto il Mondo. Fa parte della nostra storia probabilmente già dal XII secolo perché citata in alcuni documenti nel Monastero di San Lorenzo, in Campania. Qui si dice che ai pellegrini venisse servito pane con la “mozza”, riferendosi al fatto che questo formaggio veniva “mozzato” e quindi diviso con le mani.

Come però questo è un formaggio fresco che deve essere consumato subito, c’è voluto parecchio tempo perché si diffondesse dai livelli odierni.

Oggi la mozzarella conta appassionati in tutto il Mondo e i maestri mozzarellai sanno come ottenere un prodotto di qualità. Per loro, le caratteristiche che possono rivelare detta qualità sono la ricchezza del latte, la morbidezza e un gusto equilibrato.

In realtà, anche noi prima di scegliere la nostra marca di mozzarella preferita, l’abbiamo sottoposta allo stesso test. Vale la pena però verificare anche “la prova della goccia”. Dovremmo quindi incidere la mozzarella ancora intera per far colare una goccia di latte, in quanto simbolo della sua qualità.

Questa però non è l’unica cosa che possiamo fare per portare in tavola una mozzarella davvero deliziosa.

È incredibile ma la mozzarella diventerà più buona e cremosa se prima di aprirla usiamo questo segreto che pochi conoscono

Ci sono diversi alimenti che andrebbero consumati freddi, come ad esempio il vino bianco. È anche vero però che a volte più il cibo è freddo e più sarebbe difficile distinguerne il sapore.

Certo, nel caso della mozzarella questa sembra una scelta obbligata, dato che la conserviamo in frigo. In realtà, basterebbe conservarla in un luogo fresco per pochi giorni, tenendola nel suo liquido. Non tutti però hanno a disposizione un posto simile, soprattutto che non sia soggetto a sbalzi di temperatura. Ecco perché così tanti ricorrono al frigorifero.

Conservazione

Il frigorifero porta la mozzarella a temperature piuttosto basse, ma pochi sanno che questa andrebbe consumata a 20°. È solo così che potremo godere appieno del suo sapore.

Quindi, potremmo togliere la mozzarella dal frigo con molto anticipo. Per accelerare i tempi però, possiamo anche riempire un contenitore o una pentola con dell’acqua calda, ma non bollente. Immergiamo le mozzarelle ancora chiuse nella loro confezione e aspettiamo 5 minuti.

È incredibile ma la mozzarella diventerà più buona se agiamo in questo modo e non potremo più farne a meno.

Questo è vero soprattutto adesso che si avvicina alla stagione calda e la mozzarella torna frequentemente sulla nostra tavola. Ricordiamoci però che non solo possiamo consumarla al naturale, ma anche renderla parte di gustose ricette fresche, come la pasta alla checca.

