Al supermercato si possono trovare un’infinità di prodotti e marche. La scelta, insomma, è davvero vastissima. Ma a volte ci sono delle situazioni che dovrebbero far saltare sull’attenti. Perché non tutti i prodotti sono sicuri come pensiamo. Infatti, è incredibile, ma è stata trovata nel riso del supermercato un’insidia pericolosissima per la salute. Il problema è sorto qualche anno fa e, nonostante sembra che ora sia risolto, è bene conoscere il passato per evitare gli stessi problemi nel futuro.

Ecco cosa si nascondeva nel riso venduto al supermercato

Il fatto di cronaca trova le sue origini in Cina appunto qualche anno fa. Sembra infatti che alcuni produttori mettessero sul mercato quello che comunemente si definisce “riso di plastica”, ossia dei chicchi di riso artificiali. Le conseguenze di un consumo costante di questo prodotto potrebbero essere alquanto spiacevoli, dato che coinvolgono seri problemi gastrointestinali. Il problema fondamentale è che è davvero difficile distinguere questo tipo di riso da quello comune, perché all’apparenza sono identici. E proprio per questo l’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) aveva inserito questo prodotto tra i rischi emergenti. Il clamore fu tale che lo stesso Parlamento Europeo si occupò della vicenda, per essere certi che questa merce non circolasse negli Stati membri.

La risoluzione del problema e le accortezze da prendere in futuro

L’EFSA ha più volte sottolineato come questo tema fosse meritevole di attenzioni e indagini aggiuntivi. Infatti, essendo il riso un prodotto così consumato, le conseguenze sulla salute dei compratori potrebbero essere davvero pesanti. Per questo motivo, l’Autorità ha contattato tutti i collaboratori in Asia. In questo modo, infatti, vi è la forte possibilità di monitorare la situazione. Perché è incredibile, ma è stata trovata nel riso del supermercato un’insidia pericolosissima per la salute e questo va ovviamente tenuto sotto controllo. Fortunatamente, pare che da questo spiacevole incidente i controlli siano ancora più serrati. Ma bisogna sempre stare attenti e informarsi costantemente su questo tipo di vicende per proteggere il proprio benessere.

