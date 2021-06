Lo stress è tra i principali responsabili del malessere fisico e psicologico. Ma per combatterlo esistono dei metodi naturali sempre molto efficaci. Tra questi un trattamento di benessere ancora poco conosciuto: il bagno nel tè. È incredibile ma è questo il modo assai naturale per avere straordinari benefici solo versando questi semplici ingredienti nella vasca. I benefici sono molto simili alle bombe da bagno ma gli ingredienti sono tutti estremamente naturali e benefici. Ecco perché scegliere questa pratica per rilassare il corpo dopo giornate intense e stressanti.

Cos’è il tè in vasca e quali benefici apporta al corpo

Molti lo conoscono in altri luoghi con il nome di “Tub Tea”. Questa pratica sfrutta tutti i benefici connessi alle varie tipologie di tè esistenti e li sfrutta per bagni rilassanti o stimolanti. La Redazione fornirà qualche esempio di tè in vasca, ma nulla impedisce di sostituire gli ingredienti con quelli preferiti e sempre naturali. A differenza delle bombe da bagno, il Tub Tea sfrutta tutto il potere delle erbe naturali. Fortunatamente è possibile prepararlo da sé in poche e semplici mosse. E se riposto in vasetti trasparenti abbelliti con un nastro rappresenta un’idea regalo davvero fantasiosa.

La Redazione vuole illustrarne una tipologia molto particolare. Per preparare questo Tub Tea bisognerà reperire una tazza di sale Epsom, una di latte in polvere e 6 bustine di tè alla rosa bianca. Basterà solo mescolare tutti gli ingredienti insieme e collocarli in una piccola busta o in un contenitore forato per evitare d’intasare lo scarico. Poi immergere la bustina in vasca e godere di tutti i benefici che derivano da questa combinazione.

Un’altra variante di Tub tea con la camomilla

È possibile usare anche realizzare un tè in vasca con 6 bustine di camomilla, una tazza di Sali di Epsom e una di farina d’avena. Per quest’ultima basterà frullare la comune avena fino a ridurla in polvere. Usare nello stesso modo prima descritto. Per confezionare questi tè consigliamo di posizionare tutti gli ingredienti a uno a uno in un barattolo di vetro. Questo servirà a rendere più bella la confezione perché sarà possibile distinguere i vari ingredienti. Poi basterà solo agitare prima dell’uso. E per sapere come realizzare fantastici Sali da bagno con cui ottenere gli stessi risultati ecco un’altra guida.