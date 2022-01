Neve e ghiaccio sono i protagonisti di moltissimi dei nostri paesaggi di questi giorni. Le recenti precipitazioni in pianura hanno infatti portato neve copiosa sulle nostre montagne. Neve che si starebbe anche mantenendo, grazie alle gelate notturne. Per la gioia degli sciatori che hanno finalmente riscoperto il piacere della settimana bianca e della neve. Fortunatamente una boccata di ossigeno anche per tutto il settore turistico montano e per l’indotto economico. Neve e ghiaccio però che in città sono molto meno amati, tranne che dai nostri bambini. Soprattutto alla mattina, quando dobbiamo spostarci per andare al lavoro o portare a scuola i figli. Se poi di notte ha gelato o nevicato, dobbiamo munirci di tutta l’attrezzatura giusta. È incredibile ma dovremmo sempre tenere un barattolino di questa impensabile sostanza in macchina per scongiurare neve e ghiaccio.

Sale e alcol

Ci hanno sempre insegnato, e anche giustamente, che per il vialetto di accesso del garage, abbiamo due potenti alleati:

il sale;

l’alcol.

Due rimedi pratici ed efficaci che ci permettono di combattere ed eliminare il ghiaccio sull’asfalto che non ci permette di muoverci. I nostri Lettori che abitano in zone montane e sono abituati alla neve, tengono in garage la classica pala, ma anche i sacchi di sale. Senza considerare, l’utilità dell’alcol, in grado di sciogliere il ghiaccio e rimuoverlo abbastanza facilmente. Azione che avviene grazie alla forza delle molecole dell’alcol che la trasmettono direttamente a quelle del ghiaccio, fondendole.

È incredibile ma dovremmo sempre tenere un barattolino di questa impensabile sostanza in macchina per scongiurare neve e ghiaccio

Mai come in questo caso potremmo essere davvero contenti di avere un gatto in casa. Un sistema davvero efficace ma poco conosciuto è proprio quello di utilizzare la sabbia della sua lettiera. Il principio è molto semplice. Le lettiere sono di solito formate da minerali e sassolini. Nella maggior parte dei casi è presente la bentonite, un materiale argilloso che ha grandi potenzialità assorbenti. Quello che potrebbe accadere proprio al nostro caso, se fossimo bloccati dalla neve. Lanciare delle manciate di sabbia della lettiera sotto le ruote motrici della vettura potrebbe aiutarci a rimuoverla dallo strato di neve che la blocca.

Approfondimento

Ecco perché i nostri gatti fanno la pipì nelle scarpe invece di utilizzare la lettiera