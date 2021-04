Con l’arrivo della bella stagione, iniziano anche gli inconvenienti. In particolare, può succedere che vari animaletti vengano a darci fastidio mentre siamo sul balcone o nel giardino a rilassarci.

Sia chiaro, non è un problema che riguarda solo le persone, ma anche le piante hanno i loro fastidiosi nemici. Lo Staff di ProiezionidiBorsa dà spesso consigli in questo senso, e in un precedente articolo ha messo in guardia contro degli insetti insidiosi.

Ma tornando a noi, come fare ad evitare il fastidio degli insetti? Esiste una soluzione molto facile, per fortuna. È incredibile ma bastano due banane per liberarsi per sempre da mosche e moscerini sul balcone.

Bisogna attirarli per liberarsene

Sappiamo bene che mosche e moscerini tendono ad essere attratti dagli avanzi di cibo. Non a caso se dimentichiamo anche per poco tempo la spazzatura all’aperto, essa si riempie di sciami di insetti.

È una scena disgustosa, che dovremmo cercare di evitare. Ma proprio da essa ci può venire un’utile idea che ci libererà dalle mosche. Attirarle infatti può essere il metodo migliore per liberarsene

Il procedimento è molto facile

Ciò che dobbiamo fare è, molto semplicemente, tenere da parte qualche buccia di banana dopo averla mangiata. Ovviamente non lasciamole marcire, dopo un giorno o un giorno e mezzo buttiamole via.

Ora, teniamo d’occhio la situazione sul balcone. Se vediamo che va tutto bene, non dobbiamo fare niente. Ma quando le mosche iniziano a comparire, agiamo subito. Prendiamo un sacchetto di plastica, e mettiamoci dentro le bucce di banana. Non ce ne vogliono molte, due dovrebbero bastare ed avanzare.

Adesso mettiamo il sacchetto con le bucce in un angolo isolato del balcone, ed è fatta. Le mosche ed i moscerini si butteranno a capofitto nel sacchetto, attirati dall’odore della banana. A questo punto, quando le avremo attirate tutte, chiudiamo il sacchetto e buttiamolo via. Il problema è così risolto.

È incredibile ma bastano due banane per liberarsi per sempre da mosche e moscerini sul balcone. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è mettere in pratica questo rapidissimo procedimento ogni volta che vediamo che ci sono troppi insetti che svolazzano.