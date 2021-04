Per mangiare con gusto e in maniera sana bisogna cominciare dal mattino. Ognuno ha ovviamente le sue abitudini, ma prendere spunto da questa ricetta può farci scoprire qualcosa di nuovo.

Preparare la colazione è un rituale sempre più in disuso, poiché siamo sempre di corsa. Spesso ci svegliamo, prendiamo un caffè e corriamo verso il lavoro catapultandoci in macchina o sui mezzi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Perché non svegliarci 15 minuti prima e prendere il tempo di mangiare bene? Oppure preparare la colazione la sera prima per la mattina dopo. Questa buona abitudine ci farà scoprire come è incredibile la ricetta di questa crema buonissima e dietetica per delle gustose colazioni.

Frutta fresca, frutta secca e yogurt per una fantasiosa crema

Questa crema chiamata “crema del mattino” può rivoluzionare la nostra dieta. Il buongiorno si vede dal mattino e così anche la nostra alimentazione e salute.

Gli ingredienti principali che ci servono sono:

a) 1 banana o 1 cucchiaino di miele;

b) 1 frutto (a nostro piacimento);

c) 1 yogurt di buona qualità (circa 125 g);

d) 1 cucchiaio di cereali integrali;

e) 2 cucchiai di frutta secca come nocciole, mandorle, noci;

f) succo di mezzo limone;

g) 1 cucchiaio e mezzo di semi di lino, chia;

h) 1 cucchiaino di bacche di goji.

È incredibile la ricetta di questa crema buonissima e dietetica per delle gustose colazioni

Niente di più semplice che preparare tutti gli ingredienti la sera e tritarli e mischiarli nel mixer la mattina. La crema si può ovviamente preparare anche la sera prima e lasciarla riposare in frigo.

I benefici di questo mélange sono l’apporto calorico necessario per affrontare la giornata e le vitamine ed oligoelementi.

Inoltre, questa “crema del mattino” ci offre l’opportunità di creare a nostro piacimento una crema diversa ogni giorno. I frutti da prediligere sono quelli di stagione così come le quantità sono variabili a seconda del gusto che vogliamo esaltare.