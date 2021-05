La pizza è il piatto che più ci rappresenta e rende famosi nel mondo. Basta superare i confini nazionali infatti per capire quanto questo piatto sia amato, replicato e rivisitato da tantissimi popoli. Ognuno di essi ovviamente aggiunge poi un tocco caratteristico, influenzato dalle basi della cucina locale. Ed ecco che, ad oggi, in giro per il pianeta esistono moltissime versioni diverse della pizza. Alcune sicuramente interessanti. Mentre altre si rivelano a volte, per così dire, alquanto sconcertanti.

Poco ma buono

In Italia ovviamente la ricetta si affida categoricamente a quella tradizionale e che deriva dalla cultura culinaria del nostro Paese. Certo, si divide in alta e bassa, morbida e scrocchiante, ma alla base troveremo sempre gli stessi ingredienti che conosciamo e che sono necessari per preparare l’impasto. Eppure ultimamente anche qui in molti hanno sfidato la tradizione, cercando dei metodi innovativi per poter cucinare questo piatto. Mantenendo la ricetta invariata ovviamente, ma aggiungendo un tocco di astuzia nel procedimento. Oggi ne andiamo a scoprire uno. Infatti è incredibile la ragione per cui sempre più cuochi mettono tre cubetti di ghiaccio sulla base della pizza prima di cuocerla.

Il cornicione

Per molti potrà sembrare strano. Ed effettivamente pensandoci è difficile capire a cosa possa servire il ghiaccio nella ricetta della pizza. Eppure così facendo si possono ottenere dei risultati straordinari. Andiamo a vedere perché. Infatti è incredibile la ragione per cui sempre più cuochi mettono tre cubetti di ghiaccio sulla base della pizza prima di cuocerla . Tanti chef ultimamente hanno seguito e approvato questo interessante metodo di cottura della pizza. Che prevede appunto il posizionare sulla base dell’impasto dei cubetti di ghiaccio, preferibilmente al centro o comunque non vicino ai bordi.

In questo modo, una volta inserita la pizza nel forno, potremo osservare un processo interessantissimo. Il ghiaccio infatti si scioglierà rendendo l’impasto umido e bagnato, e quindi rallentando il processo di cottura. Cosa che ovviamente non accadrà con il cornicione, in quanto l’acqua non arriverà a toccarlo. Di conseguenza otterremo una pizza con un cornicione alto e spesso e una base sottile e croccante, pronta per essere condita. È un trucco pensato soprattutto per condimenti bianchi, e che dunque funzionerà meglio con quest’ultimi. Non ci resta che provare e vedere se funziona.