La pulizia dei pavimenti è sempre complicata e i pavimenti con le fughe danno davvero il filo da torcere. Ma è incredibile il trucco che tutti stanno usando per pulire le fughe delle piastrelle con il pangrattato, ottengono risultati strepitosi. Sembra impossibile, ma questo alimento utilizzato in cucina su moltissime ricette, è un ottimo detergente per le fughe. Inoltre, con questo trucco, la pulizia delle fughe è rapidissima. Vediamo come utilizzare questo rimedio naturale.

È incredibile il trucco che tutti stanno usando per pulire le fughe delle piastrelle con il pangrattato, ottengono risultati strepitosi

Ci sono tanti rimedi infallibili per pulire le fughe del pavimento e delle piastrelle. Ad esempio, il bicarbonato di sodio è quello più usato. Per utilizzare il bicarbonato basta diluire 50 gr di bicarbonato in mezzo litro di acqua. Poi con uno spruzzino, applicare sulle zone sporche e con un panno in microfibra eliminarlo.

Inoltre, è possibile ottenere anche una pasta di bicarbonato per lo sporco più resistente.

La pasta si prepara mescolando 200 ml di acqua con 100 ml di bicarbonato. Spalmare il composto ottenuto sulle fughe e lasciarlo agire per venti minuti. Rimuovere la pasta di bicarbonato, con una spazzola (tipo quella utilizzata per il bucato). Lo sporco andrà via lasciando il pavimento igienizzato e pulito.

Ma il trucco utilizzato da molte persone e poco conosciuto è quello del pangrattato. Utilizzare questo metodo è semplicissimo ma il risultato è sorprendente. Vediamo come fare.

Ecco il trucco del pangrattato

Le fughe tra le piastrelle sono sempre difficili da pulire e si riempiono di muffa e sporco. Ma c’è un semplice trucco a cui pochi pensano, si tratta del pangrattato. Inoltre, è possibile sostituirlo con il semolino, e si ottiene lo stesso risultato.

Il trucco è quello di versare un po’ di pangrattato in corrispondenza delle fughe e con un vecchio spazzolino strofinare energicamente.

Poi, raccogliere il tutto con l’aspirapolvere, il risultato ottenuto è sorprendente.