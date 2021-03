È una pratica che viene definita elicicoltura è consiste nell’allevare lumache.

Ma perché molte persone stanno iniziando ad allevare lumache? Il motivo è davvero incredibile!

È una pratica antica, che ormai da qualche anno sta spopolando soprattutto tra i giovani. Questo perché è un’attività molto redditizia e non risulta essere particolarmente impegnativa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

È incredibile il motivo per il quale molti stanno iniziando ad allevare lumache nel proprio giardino

Le chioccioline infatti trovano largo impiego sul mercato. I principali acquirenti di lumache possono essere i ristoratori, perché esse possono essere utilizzate in cucina, come base di numerose ricette. Ma anche le grandi case cosmetiche, perché in estetica sono diventate un vero e proprio must have. Infatti, la bava di lumaca è un potentissimo anti age.

Metodi di allevamento e razze

Esse possono essere allevate sia all’aperto che al chiuso e non sono esigenti in termini di terreno. Inoltre qui in Italia le condizioni climatiche sono particolarmente favorevoli per allevare questo animaletto.

Le razze più diffuse negli allevamenti sono la cornu aspersum e la helix pomatia. Ma in generale ne esistono di diverse specie con diverse caratteristiche. L’importante durante la valutazione di scelta è tenere in considerazione le dimensioni e la capacità riproduttiva dell’animale stesso. Inoltre è fondamentale scegliere quelle più adatte al clima e alla tipologia di allevamento che si vuole creare.

È possibile iniziare quest’attività magari prima per hobby e successivamente decidere di intraprendere una vera e propria attività imprenditoriale.

Elicicoltura fai da te

Per allevare le lumache nel proprio giardino è indispensabile suddividere il terreno in 2 zone. Una zona destinata alla riproduzione e l’altra alla nutrizione.

Inoltre è importante a proposito di nutrizione avere la zona destinata al cibo sempre ben coltivata. È possibile per tanto seminare piante quali la bietola, il cavolo, il girasole, un misto di insalate. In modo da garantire ai piccoli animaletti un sostentamento continuativo.

La recinzione è l’altro step fondamentale, questo per impedire alle chiocciole di scappare via. La recinzione va effettuata con una rete speciale alta almeno 70 cm.

È incredibile il motivo per il quale molti stanno iniziando ad allevare lumache nel proprio giardino! Speriamo sia stato un ottimo spunto per intraprendere una nuova attività imprenditoriale