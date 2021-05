È incredibile il motivo per cui tutti stanno mettendo queste spezie sulle verdure

Chi ama la cucina sicuramente saprà che le spezie ricoprono un ruolo fondamentale nella preparazione delle diverse pietanze. Spezie e verdure potranno essere abbinate in modo da rendere le seconde un piatto appetibile per tutti.

Infatti, frequentemente, adulti e bambini non amano mangiare le verdure, nonostante i grandi benefici che queste apportano.

Per incrementare il consumo di verdure si consiglia di utilizzare le spezie. Si tratta di alimenti che poterebbero rivelarsi davvero dei grandi alleati.

Attenzione, però, ad abbinare correttamente spezie e verdure per evitare pasticci. Questo perché ogni verdura necessita di una sua particolare spezia. Nel caso in cui si sia alle prime armi si consiglia di cominciare aggiungendo una sola spezia alla preparazione.

Inoltre, attenzione al tipo di erba che si utilizza. Con le erbe secche, infatti, sarà importante ridurre la quantità nelle preparazioni dal momento che avrà un sapore molto più intenso.

Ma come si abbinano?

Le spezie dall’aroma più pungente come lo zenzero o il cardamomo potranno essere abbinate a verdure come rucola o cipolle. Le spezie come la cannella o il rosmarino, invece, saranno perfette abbinate a patate o carote. Chi ama sperimentare potrà abbinare le carote al curry per un sapore orientale.

I carciofi saranno perfetti abbinati al prezzemolo, all’alloro, al coriandolo e alla paprica. Il coriandolo, che in molti non amano, dovrà essere aggiunto prima di cuocere i carciofi mentre le altre erbe saranno perfette aggiunte a fine cottura.

Chi ama gli asparagi, poi, dovrà sapere che saranno perfetti abbinati all’aneto, alla maggiorana o al pepe nero. Tutti elementi ottimi per esaltare il sapore di questo ortaggio.

Le zucchine, spesso amate dai bambini, potranno essere servite con aglio, basilico, prezzemolo e origano. Nonostante ciò, saranno ottime anche servite senza l’uso di spezie per via del loro sapore.

Lattuga e pomodori sono alimenti che si trovano alla base di qualsiasi ricetta del periodo estivo.

La prima, inserita in qualsiasi dieta, potrà essere abbinata al basilico, al prezzemolo, al timo e all’aneto. Meglio evitare l’abbinamento con sapori molto intensi che potrebbero rovinarne il gusto.

I pomodori, invece, saranno perfetti abbinati al curry, al basilico, all’erba cipollina, alla menta, all’origano o al prezzemolo. Quindi, è incredibile il motivo per cui tutti stanno mettendo queste spezie sulle verdure