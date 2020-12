Essere bravi in cucina non vuol dire solamente essere in grado di preparare piatti gustosi e invitanti. Un bravo cuoco, e una brava cuoca, non si distinguono solamente per come portano a termine una ricetta. Sono anche altre le qualità che contano. Prima fra tutte, specialmente in cucina poi, è la capacità di saper risparmiare e riciclare.

Gli strumenti che utilizziamo per cucinare infatti hanno molte diverse funzioni che non tutti conoscono. Allo stesso modo, di un alimento è possibile sfruttare tutte le componenti.

Buttare la buccia o il seme di un frutto ad esempio, è un grave errore in cucina. Tra poco andremo a svelare perché. Infatti è incredibile il motivo per cui tutti stanno conservando i torsoli di mela.

Un incredibile risparmio

Conoscere i trucchi e i metodi per sfruttare tutte le componenti di un frutto, o di un alimento in generale, è estremamente utile. Sebbene siamo abituati a mangiare alcune parti di un determinato cibo, questo non vuol dire che il restante non sia commestibile. O che addirittura non doni altrettante proprietà benefiche delle parti che solitamente mangiamo. Alcuni alimenti infatti sono in grado di aiutare il nostro organismo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Dalla verza alle banane, i cibi che donano dei benefici al corpo sono moltissimi. Conoscendo qualche trucco, è possibile godere di quest’ultimi appieno, non sprecandone neanche un grammo. In questo articolo sveliamo un metodo per riutilizzare una parte della mela che solitamente tutti gettano nel cestino.

Lo sciroppo

Con questo procedimento che andremo a spiegare, sarà possibile riutilizzare i torsoli per preparare uno sciroppo al gusto di mela buonissimo. Ideale per dei pancake o per altri dolci che ci possono venire in mente. Per questo sciroppo dovremo semplicemente mettere i torsoli di mela in una pentola e farli bollire insieme a due cucchiai di fiori di ibisco. Dopodiché, filtriamo per bene e aggiungiamo dello zucchero bianco. Il tutto andrà di nuovo sul fuoco. Mentre bolle aggiungiamo anche qualche goccia di succo di limone. Una volta pronto potremo far riposare lo sciroppo in frigo e, appena ci sarà l’occasione, finalmente gustarlo. In pochi semplici passi potremo ridonare vita a un elemento della mela solitamente scartato e gettato. Infatti è incredibile il motivo per cui tutti stanno conservando i torsoli di mela.