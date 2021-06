Ci siamo, le zanzare sono arrivate a tormentarci. Armati di repellenti e dopo-puntura, siamo pronti a combatterle con tutto quello che abbiamo a disposizione. Ma almeno quando siamo in casa possiamo fare affidamento sulle nostre preziose zanzariere. Indispensabili per chi abita in città più umide o vicino a corsi d’acqua. Ma è molto importante che le zanzariere siano pulite e in ottime condizioni. Altrimenti l’ambiente di casa non sarà sempre salubre.

Le zanzariere tengono lontani insetti ma intrappolano la sporcizia

Sono utilissime per proteggerci, ma hanno bisogno di manutenzione. Perché sia che si tratti di zanzariere a rullo, plissettate o a tenda si sporcano comunque. Nella trama si incastrano pollini e polvere, che poi vengono portati dentro casa dal vento. Quindi pulirle a fondo è una prerogativa per la nostra salute. Soprattutto se siamo dei soggetti allergici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

È incredibile il motivo per cui i più furbi stanno usando un pennello per imbiancare sulle zanzariere

Ma come pulire a fondo quella fitta trama che tiene lontani gli insetti? Un metodo efficace è sicuramente l’aria compressa. Che spazza via ogni residuo di sporcizia e lo libera in un attimo. Ma bisogna avere pazienza, perché si dovrebbe procedere per ogni quadratino. Diventa un lavoro lungo e faticoso. Quindi muniamoci di un pennello da imbianchino! Dalle setole morbide, di medie dimensioni. Procedendo con delicatezza, senza frizionare troppo, passiamolo su tutta la zanzariera. Le setole andranno a liberare lo sporco intrappolato in un attimo.

Per finire prendiamo il nostro fedele amico, l’aspirapolvere. Usiamo il beccuccio più stretto e procediamo ad aspirare tutta la polvere ormai sbloccata. Sulle guide e sulla rete. Una passata veloce con un panno umido con acqua e un po’ di detergente, e via. Le zanzariere saranno come nuove.

Quindi, è incredibile il motivo per cui i più furbi stanno usando un pennello per imbiancare sulle zanzariere. Con questo metodo ci libereremo in un attimo di soffioni e polvere intrappolata. Super semplice ed economico. Un consiglio, per far funzionare meglio le zanzariere, controlliamo che le parti meccaniche siano ben unte.

Approfondimento

Le nostre nonne avevano ragione e lo confermano anche gli esperti che per tenere lontane le zanzare basta questa pianta aromatica.