“Amor vincit omnia” diceva Publio Virgilio Marone, poeta romano del ’70 a.C. L’amore vince su tutto, è questa la traduzione letterale che fa di questa locuzione latina una delle più famose in tutto il Mondo.

L’amore vero, quello che non conosce confini e supera ogni ostacolo, quello che non si ferma davanti a niente pur di raggiungere la persona amata. Quel sentimento da film, dove i protagonisti sono così innamorati da renderci anche un po’ invidiosi.

Tanti di noi siamo stati e siamo tuttora innamorati: come non pensare alle farfalle nello stomaco, all’adrenalina dei primi incontri, all’emozione di baci e abbracci. L’amore ci rende migliori, più belli, sereni e felici o almeno così si dice.

Ma siamo sicuri che tutto ciò esista veramente e che non si tratti di messe in scena televisive o di semplici dicerie? Certo che è così e la scienza ce lo conferma.

È incredibile da credere ma l’amore combatte il dolore, lo dice la scienza

Uno studio pubblicato sulla Rivista internazionale di filosofia e psicologia ha rivelato gli effetti dell’innamoramento sulla produzione di ossitocina, definito il neurotrasmettitore dell’amore.

Sembra infatti che il sentimento degli innamorati stimoli la produzione di questo cosiddetto “neuro-ormone” che genera attaccamento e fiducia. A parte quest’importantissima funzione, ricerche recenti, come pubblicato dal Cnr su questo comunicato stampa, dimostrano che l’ossitocina serve anche a contrastare il dolore.

Secondo quanto riportato dal Consiglio Nazionale delle ricerche, l’ossitocina funge da potente analgesico, utilizzabile soprattutto per neutralizzare gli stati infiammatori del corpo. In questo modo, si apre la strada a nuove terapie del dolore da utilizzare in campo medico e, molto probabilmente, farmacologico.

La ricerca scientifica fa ogni giorno incredibili progressi ed ecco perché è importante avere fiducia nei ricercatori e nei loro studi.

Quindi dovremmo innamorarci?

Certo che dovremmo, se gli effetti sono questi. Non solo chimica e neuroscienze, l’amore va ben oltre. Amare vuol dire sapersi fidare, confidarsi e aprirsi con qualcuno che vediamo come la nostra metà.

In precedenza, abbiamo detto che è questa la fase più delicata di una storia d’amore per capire se la relazione durerà: la terza. Difatti, pare proprio che in ogni relazione esistano cinque step e che proprio a metà si arrivi alla fase più complessa. Si tratta di quel momento in cui dall’innamoramento si passa all’amore, dove le pulsioni dei primi tempi lasciano il posto a una relazione matura. La passione diventa stabilità e la ricerca del brivido si trasforma nel bisogno di sentirsi coppia.

Insomma, è incredibile da credere ma l’amore combatte il dolore, lo dice la scienza e non solo. Lo dice anche il nostro cuore e a quello, ahimè, bisogna credere (quasi) sempre.