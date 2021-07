Negli ultimi tempi abbiamo discusso molto su come allenare la memoria e prevenire l’insorgere di malattie neurodegenerative. Tra i suggerimenti, si è sempre parlato dell’alimentazione, considerata fondamentale per il mantenimento di una mente lucida e giovane, ma non soltanto. In alcuni articoli precedenti, infatti, tra cui questo (link qui), si è trattato anche dell’importanza del sonno e della lettura, oltre che dei cruciverba.

Ora, elencate le basi principali di una memoria di ferro e sempre arzilla, riteniamo corretto consigliare delle attività altrettanto importanti per un cervello da superstar. Non tutti sanno, infatti, che non basta mangiare bene, evitare gli eccessi e fare un gioco di parole, ma sono necessarie anche altre due cose. Ecco quali.

Le altre due “cose”, se così vogliamo definirle, riguardano lo stress e i rapporti sociali.

Secondo gli esperti, un accumulo di stress non solo fa male all’umore e al fisico, ma anche e forse soprattutto alla testa. Un sovraccarico di pensieri si associa spesso a frequenti vuoti di memoria e ad uno stato quasi confusionale. Allo stesso modo, i medici specializzati nella prevenzione di queste malattie, suggeriscono sempre di mantenere i rapporti sociali e di star fuori il più possibile. Il contatto con le altre persone, unito ad una passeggiata, all’aria fresca e alla vitamina D del sole, aiutano a contrastare l’Alzheimer.

Bisogna tenere lontano lo stress e stare in compagnia. Uscire, chiacchierare, prendere un po’ di sole e stare in movimento sono le chiavi del proprio benessere fisico ed in particolar modo mentale. Talvolta sottovalutiamo l’importanza di certi dettagli che sono tutto meno che irrilevanti: è importante stare bene e sfruttare al massimo le proprie potenzialità.

È incredibile da credere, ma l’Alzheimer si previene anche in questo modo, perché la calma e la socialità sono fondamentali nella vita di ciascuno.