Una potente ricarica per l’organismo, ideali per chi fa sport, ma anche solo per chi svolge una vita frenetica costellata di impegni e stress. Sono le mandorle: ricche di vitamine e minerali sono un carburante di energia. Ideali se consumate tra un pasto e l’altro diventeranno lo snack ricarica energia a cui non si potrà rinunciare.

Lo snack ricarica energia ideale per ogni occasione soprattutto dopo l’allenamento

Sono lo spuntino perfetto, completamente naturale, da portare ovunque si voglia per le loro piccole dimensioni. Il numero perfetto giornaliero da consumare è all’incirca 23 mandorle che corrispondono ad una porzione di 30 g. Un pieno di proteine vegetali energizzanti, fibre e grassi buoni.

Esse inoltre contribuiscono al metabolismo energetico, in quanto ricche di alcune vitamine indispensabili. Come la riboflavina (vitamina B2), sono anche una fonte di niacina (vitamina B3), tiamina (vitamina B1), e folato (vitamina B9).

È incredibile cosa succede all’organismo mangiando questo alimento

Sono un ottimo snack post allenamento. Esse contengono un apporto proteico elevato, pertanto aiutano a mantenere e ad accrescere la muscolatura. Sono per altro una fonte di magnesio, che favorisce la riduzione della stanchezza post workout. E sono ricche di potassio che contribuisce alla normale funzione muscolare e di calcio che aiuta a mantenere le ossa in uno stato di salute.

Grazie alle loro infinite proprietà, esse sono adatte a qualsiasi tipo di alimentazione. Che sia essa vegana, vegetariana, senza glutine e possono far parte di qualsiasi piano alimentare per il controllo del peso.

L’alleato dalle donne

L’alimento alleato delle donne, è anche così che possiamo definirle. Lo spuntino perfetto da portare in borsa, da sgranocchiare ovunque anche quando si è in movimento, perché non bisogna preoccuparsi delle briciole. Nelle giornate sottotono, scariche e nei “giorni rosa”, sono il boost di energia perfetto.

Amiche strette della pelle, sono il completamento alla nostra routine di bellezza. In quanto ricche di zinco che con la riboflavina e la niacina contribuiscono al mantenimento della pelle, unghie e capelli. Ci proteggono dallo stress ossidativo e quindi dall’invecchiamento precoce grazie alla presenza di vitamina E.

Il consiglio è quello di non dimenticare di averne una manciata sempre a portata di mano.

