Il cane è, per antonomasia, il migliore amico dell’uomo. Si tratta di una presenza che in casa dà gioia e allegria e che, soprattutto, ci fa sentire meno soli. Quante volte siamo stati male e il nostro amico a quattro zampe era lì per prendersi cura di noi? Insomma, si tratta di una presenza fondamentale. I padroni di cani saranno sicuramente d’accordo con questa affermazione. Ma, per vivere al meglio con il nostro amico a quattro zampe, è giusto conoscerne tutte le sfaccettature. Per esempio, è incredibile cosa succede al cuore del nostro cane quando lo coccoliamo. Vediamo più nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Battito lento e regolare, ecco come reagisce il cuore del nostro cane alle coccole

Il sito inglese “Canine Cottages”, che si occupa dei nostri amici a quattro zampe, ha riportato un dato davvero interessante. La redazione ha condotto uno studio (non del tutto scientifico, ma più analitico e ufficioso), che ha visto coinvolto un numero ingente di cani. Il risultato è stato sicuramente illuminante. E si è visto che è incredibile cosa succede al cuore del nostro cane quando lo coccoliamo. Infatti, è stato dimostrato come, quando coccoliamo il nostro cane, il suo battito diminuisce del 22%.

Cosa significa questa diminuzione della frequenza cardiaca?

La diminuzione della frequenza cardiaca del cane si presenta quando quest’ultimo si rilassa. Questo vuol dire che in quel momento il nostro amico a quattro zampe si sente protetto e tranquillo. C’è però un appunto molto importante da fare. Non bisogna abbracciare il cane quando lo si coccola (come spieghiamo in questo precedente articolo, con altri errori da non fare con il nostro Fido). Quando accarezziamo il nostro amico a quattro zampe, dobbiamo farlo lasciandogli spazio per muoversi. In questo modo, potremo notare che il suo battito cardiaco diminuirà. E questo sarà il segno di un totale relax da parte sua. Solo così potremo assicurarci di far bene e di non metterlo in una condizione di stress e ansia.