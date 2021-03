In cucina, i fogli di alluminio sono indispensabili per conservare i cibi, ma non solo. Infatti, è incredibile cosa si può fare utilizzando un semplice foglio di carta d’alluminio, vediamolo insieme.

Fare il riso al vapore

Se non si possiede una vaporiera, possiamo comunque preparare il riso al vapore in questo semplice modo. Prendiamo un pentolino e mettiamo un po’ d’acqua al suo interno, circa 3 dita. Mettiamo il pentolino sul fuoco e lo copriamo con un foglio di carta d’alluminio facendolo aderire per bene sui bordi. Con uno stuzzicadenti pratichiamo dei forellini sulla carta e, non appena l’acqua bolle, mettiamo il riso sul foglio d’alluminio e lo copriamo con il coperchio. In questo modo, potremo preparare facilmente il riso al vapore.

Stop alle banane annerite

Si sa che le banane conservate nel frigorifero diventano nere molto in fretta. Se si vuole conservarle più a lungo, è sufficiente avvolgere con un pezzo di foglio di alluminio la corona, ovvero la parte della buccia che unisce tutte le banane e metterle nel frigorifero: in questo modo dureranno molto più a lungo.

Basta allo zucchero grumoso

Capita spesso di mettere lo zucchero, sia quello semolato, sia quello di canna, nel barattolo e di ritrovarlo dopo qualche giorno pieno di grumi. Per ovviare a questo problema, prendere lo zucchero che serve e metterlo su un foglio di carta d’alluminio. Chiuderlo come se fosse un pacchetto e metterlo in forno per 5 minuti a 150 gradi: quando riapriremo il foglio di alluminio, lo zucchero sarà perfettamente fine.

Rimuovere facilmente la scorza dalla grattugia

Dopo aver grattugiato la scorza di un limone o di un’arancia è molto probabile che ne rimanga una grande quantità sulla grattugia e che sarà difficile rimuoverla. Per evitarlo, ricoprire la superficie della grattugia con un foglio di carta d’alluminio e passare l’agrume su di esso: la scorza rimarrà sulla carta d’alluminio e la grattugia resterà pulita.

Pane raffermo

Abbiamo del pane raffermo e non sappiamo come rimediare? Metterlo su un foglio di carta d’alluminio, bagnarlo con dell’acqua e chiuderlo per bene. Metterlo in forno per 5 minuti a 190 gradi e, una volta estratto, sarà croccante e fragrante.

Sacchetto di plastica strappato?

Può capitare che un sacchetto di plastica che contiene pasta, legumi o altro si rompa. Se non sappiamo come rimediare, il foglio di alluminio è la soluzione. Prenderne un foglio e richiuderne l’estremità strappata. A questo punto, passare sopra un paio di volte il ferro da stiro caldo sul foglio di alluminio. Togliendo il pezzo di alluminio la plastica del pacchetto sarà nuovamente sigillata grazie al calore del ferro.

È incredibile cosa si può fare utilizzando un semplice foglio di carta d’alluminio: provare per credere!

