È incredibile cosa può fare il Vicks Vaporub, comune medicamento che molti hanno in casa

È incredibile cosa può fare il Vicks Vaporub, un comune medicamento che molti hanno a casa per curare i primi sintomi della tosse e del raffreddore. Ecco una rassegna di rimedi casalinghi incredibili per gli animali e la persona, raccolti dagli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Cosa ti passa per la testa

L’unguento a base di eucalipto e mentolo che ci hanno spalmato per anni sul petto da bambini, durante i rigori invernali, è perfetto per alleviare il mal di testa, spalmato sulla fronte. Può lenire anche il mal d’orecchio prima che sfoci in otite, con un lento massaggio dietro e davanti il padiglione auricolare.

È incredibile però constatare che, se lo spalmiamo sulle guance invase dall’acne, possa portare un consistente beneficio e ridurre l’infiammazione in così poco tempo.

Invece di comprare una costosa crema snellente, possiamo provare un impacco con Vicks e bicarbonato sui punti critici della pancia, isolando il cataplasma con un giro di pellicola per alimenti.

Anche le smagliature sulle cosce perdono evidenza con i massaggi al Vicks Vaporub. Se estendiamo la frizione a tutte le gambe, possiamo godere di un meraviglioso benessere nei mesi estivi, quando si gonfia tutto dall’alluce in su.

E veder ridurre rapidamente gli ematomi che puntualmente ci affliggono non appena fa bel tempo. Quando ricominciamo ad andare in mountain bike o a giocare a calcetto. A proposito di sport, il Vicks va bene anche per alleviare il mal di schiena e i dolori da muscoli tesi.

Allontaniamo gli animali

Chi è allergico ai gatti, può visitare le case degli amici collezionisti di felini senza problemi. I gatti detestano questo odore, staranno a molta distanza se ci spalmiamo le mani e le braccia col Vicks Vaporub.

Lo faranno anche molte razze di cani, criceti e conigli. Con grande sollievo di tutti coloro che non amano essere annusati o leccati da tutti i tipi di pet. Ma la buona notizia è che scappano anche le mosche e le zanzare, provare per credere.