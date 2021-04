Dopo aver letto i giornali e i quotidiani siamo soliti buttarli via perché occuperebbero troppo spazio in casa. Quello che in pochi sanno però è che la carta di giornale può essere utilizzata per molteplici scopi. Oggi ne vogliamo trattare uno nello specifico. È incredibile come un semplice foglio di giornale possa risolvere un problema così comune e fastidioso: vediamo insieme di che cosa si tratta.

Perché il sacchetto della spazzatura cola?

Quando dobbiamo buttare la spazzatura, può capitare che il sacchetto inizi a colare. Questo può perdere liquidi per diversi motivi. Il primo è a causa di un buco nel nostro sacchetto: se non ce ne accorgiamo subito, potremo sporcare i pavimenti, le scale e il pianerottolo di casa. Il secondo motivo potrebbe essere per causa nostra. Se smaltiamo in maniera errata i rifiuti, è possibile che il sacchetto non sia del materiale adatto ad ospitare determinati oggetti. In questo modo il sacchetto potrebbe danneggiarsi o far passare i liquidi. Lo stesso può succedere se li conserviamo in maniera errata.

Se teniamo i sacchetti di plastica in luoghi esposti a luce solare o a una fonte di calore, questi potrebbero rovinarsi. Può sembrare strano ma un foglio di giornale è proprio ciò che ci serve. Infatti, è incredibile come un semplice foglio di giornale possa risolvere un problema così comune e fastidioso.

Come rimediare

Nel momento in cui andremo a mettere il sacchetto all’interno della pattumiera, assicuriamoci innanzitutto che questa sia pulita ed asciutta prima di procedere. In questo modo eviteremo anche la formazione di cattivi odori. A questo punto mettiamo il nostro sacchetto nella pattumiera e facciamolo aderire per bene al contenitore. Prima di riempire il sacchetto con i rifiuti, prendiamo un foglio di giornale e mettiamolo sul fondo del sacchetto. In questo modo, in caso di buchi o sacchetti danneggiati eviteremo che essi inizino a perdere liquidi o altro. Inoltre, la carta di giornale è in grado di assorbire sia l’umidità, sia i cattivi odori che possono crearsi.

