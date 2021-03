Ci immaginiamo il microonde come uno strumento legato al cibo. Ci scaldiamo le pietanze e ci cuciniamo del cibo ed è per questi fini che è stato progettato. Ma ci sono degli utilizzi di questo elettrodomestico che possono stupire. In questo articolo saranno indicati alcuni modi in cui può esserci d’aiuto in situazioni che nulla hanno a che fare il suo uso abituale. Scoprendo davvero che è incredibile come un microonde possa risolvere questi 3 problemi che nulla c’entrano con il cibo.

Come asportare la cera da un vestito

Cosa si può fare con il microonde? Ovviamente scaldare il cibo e volendo anche cucinare. Ma questo elettrodomestico può essere usato anche in molti modi che ben poco hanno a che fare con cucina e cibo. Si può utilizzare il forno a microonde per trovare soluzioni a piccoli ma fastidiosissimi problemi quotidiani, come quello della cera sui vestiti.

Può accadere che incidentalmente possa cadere la cera su una tovaglia, sul maglione, su una camicia. Come si può levare la cera in questi casi? La cera a secco è difficile da asportare. Ma la cera riscaldata si asporta molto più facilmente. E allora ecco che inserendo il tessuto nel microonde la cera si scalda e la si può eliminare.

Microonde utile anche alla bellezza femminile e per i collezionisti

L’elettrodomestico può essere molto utile anche per la bellezza femminile. Uno dei prodotti di bellezza più usati è il mascara. Questo alle volte può seccarsi e quindi diventa inutile. Buttarlo sarebbe un peccato. E allora come fare per poterlo rendere nuovamente utilizzabile? Basta metterlo in un recipiente con un po’ d’acqua nel forno a microonde, poi facciamo partire il timer per 30 secondi alla massima potenza. Il risultato sarà stupefacente.

Infine il microonde può essere molto utile ai collezionisti, specialmente quelli di filatelia. Perché può essere usato per staccare i francobolli dalle buste e dalle cartoline, specialmente se datate. Basta inumidire il francobollo con una spugnetta e inserire la busta, o la cartolina, nel microonde per 20 secondi ed il gioco è fatto.

Davvero è incredibile come un microonde possa risolvere questi 3 problemi che nulla c’entrano con il cibo. Soluzioni semplici e immediate, che però, senza l’aiuto dell’elettrodomestico, sarebbe stato difficile risolvere.

