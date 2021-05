Che la frutta faccia bene lo sappiamo da sempre e gli esperti non perdono occasione per ripetercelo con una certa frequenza. Nutrizionisti e studiosi di alimentazione e benessere suggeriscono di consumare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno per la salute del nostro organismo. Ricca di vitamine e di importanti nutrienti, la frutta in particolare è spesso protagonista di dolci e prelibatezze con un elevato potenziale calorico. Infatti, non è detto che bisogna consumarla solo quando si è a dieta, ma possiamo utilizzarla come ripieno o decorazione di torte buonissime e colorate.

A proposito di colori, l’arrivo dell’estate si accompagna alla comparsa sulle nostre tavole di pesche, fragole, albicocche e soprattutto ciliegie. Dalla tonalità accesa e luminosa, le ciliegie sono un frutto estivo molto amato e consumato durante la calda stagione. Dolce e succulento, ha numerose proprietà che ne fanno una vera fonte di benessere, vediamone alcune.

In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato del suo potere disintossicante e depurativo. Oggi scopriremo altre caratteristiche di queste piccole palline dal colore rosso laccato e dolci come lo zucchero.

Ricche di vitamina A e C, contribuiscono al rafforzamento delle difese immunitarie e sono antiossidanti. Gli esperti hanno dimostrato che un loro consumo regolare aiuta a proteggere la vista, oltre ad avere effetti diuretici e lassativi. Inoltre, contengono potassio, calcio e magnesio, importanti per la nostra energia quotidiana e per la salute delle ossa.

Come usare le ciliegie in cucina

È incredibile come un frutto così piccolo abbia tutte queste proprietà e si possa mangiare in così tanti modi noti e meno noti.

Certamente e data la loro naturale bontà, possiamo consumarle così come sono senza alcun tipo di modifica. D’altra parte però, le si può utilizzare per preparare confetture fatte in casa, sciroppate oppure come decorazione per dolci e torte.

Sono perfette anche per la colazione, come condimento del porridge o tagliate a pezzettini da mettere sulle fette biscottate o nello yogurt.

Insomma, si prestano ad ogni ricetta, semplice o più elaborata, magra o più calorica. Ci basterà andare al supermercato e liberare la nostra fantasia.