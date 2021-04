Soprattutto in primavera c’è la voglia di cambiare e di vedersi diverse. Comprare un nuovo capo di abbigliamento, delle nuove scarpe, cambiare il modo di truccarsi o il modo di portare i capelli. Piccole cose che, però, soprattutto in questo periodo, ci fanno stare bene.

Abbiamo bisogno di guardarci allo specchio e sistemare quello che non ci piace più.

Di solito si inizia dalla testa. Ma con i parrucchieri chiusi ci sembra impossibile cambiare i nostri capelli. In realtà bastano dei becchi d’oca, che tutti abbiamo in casa, per stravolgere la nostra chioma.

Che cos’è la tecnica della “pizzicata”

È incredibile come tutte le ragazze stiano utilizzando questa tecnica chiamata pizzicata per avere un effetto mosso ma naturale e fai-da-te senza andare dal parrucchiere.

Ci serve solo il phon, il diffusore e dei becchi d’oca in acciaio.

La prima cosa da fare è lavare i capelli e asciugarli con il phon. C’è chi esegue questa tecnica con i capelli completamente asciutti e chi preferisce farli rimanere umidi. Importante, prima di iniziare, è applicare un prodotto volumizzante.

Come si procede

Dividiamo i capelli in piccole ciocche e procediamo cominciando a lavorare dalla radice.

Solleviamo la base del capello creando un cerchietto e fissiamolo con il becco d’oca.

Si procede nello stesso modo per tutta la lunghezza. Formando cerchietti e fissandoli.

La parte finale sarà rigirata sul dito e fissata con il becco d’oca.

Asciughiamo con phon e diffusore. Applichiamo un po’ di lacca per fissare e togliamo i becchi.

Avremo delle onde naturali e definite.

Dei piccoli consigli

Per lavare i capelli utilizzare uno shampoo volumizzante e utilizzare pochissimo balsamo perché potrebbe appesantire il capello, soprattutto quello grasso.

