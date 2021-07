La tecnologia ci stupisce ancora una volta e ci sa regalare un’altra grandiosa opportunità. Semplificando il mondo della lettura e potendo aver accesso a milioni di libri, in varie lingue, in ogni parte nel mondo. È incredibile come sia pratico ed economico leggere libri ovunque grazie alla tecnologia, in questo caso grazie a Kindle.

Per fare chiarezza: Kindle è un’applicazione, scaricabile anche da telefono cellulare, che permette appunto di avere accesso a milioni di libri, in varie lingue ed in tutto il mondo.

Alcuni libri sono gratuiti, mentre altri risultano essere a pagamento. C’è da dire, però, che, non dovendo sostenere i costi delle materie prime e delle librerie, il prodotto che si paga sarà ad un costo ribassato, spesso di molto.

Basta avere l’applicazione attiva, scaricabile gratuitamente, per avere accesso a questo servizio. Grazie ad esso non solo si risparmierà sul costo dei libri ma:

si eviterà di inquinare, non consumando carta;

sarà pratico e comodo, milioni di libri nel palmo della propria mano;

veloce, dal momento che i libri digitali vengono inviati e ricevuti immediatamente;

potrà evitare far acquistare libri che non soddisfano le aspettative in quanto è possibile scaricare l’estratto di ogni libro per farsi un’idea;

si potrà sottolineare e salvare note di frasi particolarmente belle.

Dispositivi ebook

Con la parola Kindle, però, si definisce anche un oggetto, ossia un lettore di libri digitali, una sorta di libreria digitale portatile, in sostanza. Il Kindle è targato Amazon, ma ne esistono di varie marche, come, per esempio, Kobo Forma o E-reader Boox Note e molti altri.

La particolarità di questi dispositivi è che mirano ad essere quanto più simili ad un libro, ma con delle migliorie. Sembra di leggere su carta, nero su bianco. Si può però ingrandire o rimpicciolire il formato del testo, è possibile leggere al buio o controluce, vedendo sempre bene il testo e si possono effettuare ricerche sul significato delle parole.

L’abbonamento

Esiste poi Kindle Unlimited che è un abbonamento che permette di avere accesso alla lettura di moltissimi libri ad un costo fisso mensile di 9,99 euro. Tuttavia, in questo caso i libri non saranno di proprietà, ma se ne avrà soltanto l’usufrutto fintanto che si sarà abbonati.

Un modo pratico, economico, veloce ed intelligente di avere una libreria immensa a portata di mano.