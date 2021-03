Per noi italiani la pasta è un alimento che non può mancare in casa.

È infatti presente quasi tutti i giorni sulle nostre tavole, nelle feste e nei grandi pranzi.

Quante volte è capitato di buttarne a fine pasto.

Tante, forse troppe volte, ed è un peccato per la fatica, il tempo e il cibo che vengono sprecati.

E’ venuta l’ora di cambiare questa abitudine perché è incredibile come si può risparmiare in cucina utilizzando la pasta avanzata.

Vediamo alcune idee per preparare alcuni gustosi pasti con la pasta che ci rimane.

Timballo di pasta. Uniamo questo alimento con la besciamella, ricopriamo il tutto con della mozzarella a fette, meglio se sottili, e del parmigiano grattugiato. Poniamolo sulla teglia e mettiamo a cuocere in forno a 200 gradi per circa 15 minuti. E voilà, il nostro pasto è pronto!

Crocchette di pasta. Aggiungiamo le uova, il pan grattato e il formaggio grattugiato. Con questi ingredienti diamo forma alle crocchette e a piacere possiamo inserire all’interno un pezzettino di fontina. Ripassiamo le nostre crocchette nel pan grattato e friggiamole. Siamo pronti a gustarci un delizioso pasto!

Frittata di spaghetti. Scaldiamo la padella con un goccio d’olio e versiamoci la pasta avanzata soffriggendola leggermente. Mettiamoci sopra delle uova sbattute, del parmigiano grattugiato e del pepe nero nelle quantità che preferiamo. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere a fuoco medio per circa 15 minuti. Giriamo la nostra frittata e saremo pronti a gustarla!

Insalata di pasta: Se abbiamo della pasta scondita rimasta potremo semplicemente aggiungere delle olive, mais, tonno e pomodorini. Davvero, le idee sono molteplici e si può creare una insalata di pasta a piacimento con i nostri ingredienti preferiti. Un pasto semplice e veloce!

Per concludere, ci serve solo inventiva e creatività per dare vita a molteplici piatti gustosi con della pasta avanzata dai pasti.

Lo dicevamo, ė incredibile come si può risparmiare in cucina utilizzando la pasta avanzata.