È incredibile come si possa far tornare bianco e splendente il copriwater con questi rimedi facili ed efficaci

Uno degli effetti più antiestetici che possiamo vedere nel nostro bagno è la tavola del water ingiallita. Quella tonalità giallognola, infatti, indica l’usura del tempo o dei lavaggi con detergenti troppo aggressivi. Per fortuna, ancora una volta, la natura ci viene in aiuto, mettendo a disposizione dei rimedi davvero straordinari.

È incredibile, infatti, come si possa far tornare bianco e splendente il copriwater con questi rimedi facili ed efficaci.

Miscela di bicarbonato e perborato di sodio

La soluzione più efficace per sbiancare il copriwater ingiallito è creare una miscela di bicarbonato di sodio e perborato di sodio, impastando il tutto con poca acqua. La miscela così ottenuta, dalla consistenza cremosa, andrà distribuita su tutta la superficie della tavoletta, lasciando agire per circa 15 minuti. Passato il tempo necessario sarà necessario rimuovere tutto con un panno morbido e abbondante acqua. Qualora il colore giallognolo non fosse completamente eliminato, si consiglia di ripetere l’operazione una seconda volta.

Miscela di cremor tartaro e acqua ossigenata

Un’altra soluzione, qualora non si dovesse riuscire a recuperare il perborato di sodio, è realizzare una miscela a base di cremor tartaro e acqua ossigenata. Il cremor tartaro è un alimento facilmente rintracciabile nei supermercati: lo si trova negli scaffali dedicati alla preparazione dei dolci. È largamente impiegato in pasticceria come agente lievitante naturale, in sostituzione di lieviti chimici. È anche l’ingrediente indispensabile per chi si cimenta nella preparazione della chiffon cake. Ma non tutti sanno che è anche un importante agente detergente. Per riportare al suo originale splendore la tavoletta del water basterà versare in una ciotola del cremor tartaro e aggiungere qualche goccia di acqua ossigenata, ricordandosi di utilizzare sempre guanti e occhiali quando si maneggia questa sostanza. La pasta così ottenuta dovrà essere distribuita su tutta la tavoletta, lasciandola agire per circa 10 minuti. Risciacquare, infine, con abbondante acqua e un panno morbido.

Quattro semplici ingredienti, tutti facilmente reperibili, assieme a qualche consiglio pratico. È incredibile come si possa far tornare bianco e splendente il copriwater con questi rimedi facili ed efficaci. E se con le pulizie di primavera, il marmo dei balconi risulta sporco e rovinato, ecco tutti i rimedi per farlo tornare brillante.

