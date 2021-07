Ce l’hanno insegnato gli americani e lo abbiamo scoperto anche noi durante la pandemia che seduti sulla poltrona possiamo girare il mondo. Ovviamente è internet il soggetto del nostro discutere ma nel nostro caso la navigazione per far quadrare il budget di casa. È incredibile come risparmiare davvero tanti soldi su spesa e benzina semplicemente dal cellulare con tante applicazioni sconosciute. Certo non possiamo pubblicizzarle ma ricordare ai nostri Lettori di cercarle per tema quello sì. E ultimamente ne sono comparse davvero di valide sui vari “market” di Apple e Android.

È uno dei nostri crucci la benzina che in Italia non conosce periodi di calo reale. Nemmeno un anno fa quando il petrolio ha toccato il record minimo dei 20 dollari a barile è scesa. Adesso poi che il greggio vola e ci sono le vacanze chissà come mai fare il pieno costa come andare dal gioielliere. Ma ci sono delle app che tramite i satelliti riescono a guidarci al distributore più vicino dandoci anche spesso il prezzo al litro. Prezzi di solito aggiornati in tempo reale sia per le grandi compagnie sia per il marchio proprio solitamente più economico.

Volantini e offerte reali

Anche fare la spesa può diventare più semplice ed economico grazie alle allerte dei supermercati e degli iper. Qui le vie sono due:

iscriversi e ricevere quotidianamente le offerte sul cellulare o sul tablet;

comparare i prezzi grazie ai siti che raggruppano le offerte migliori in base alla nostra residenza e quindi agli store più vicini.

Attenzione però a controllare sempre le e-mail perché può accadere che dopo un po’ non ci arrivino più i volantini. Niente paura, basterà iscriversi nuovamente.

I programmi di entrate e uscite

Chiudiamo la nostra carrellata con delle app molto utili che ci consentono di controllare e verificare le entrate e le uscite delle spese domestiche. Una sorta di tesoriere sempre a portata di click che ci aggiorna su quanto spendiamo e risparmiamo ogni volta che facciamo la spesa.

