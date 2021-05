I capelli sono da sempre un problema per ogni donna, chi è liscia vuol essere riccia e chi è riccia vuole ricci più definiti. Anche i capelli esprimono la personalità e il carattere, non a caso molte donne fanno riferimento a parrucchieri per effettuare il taglio e il colore.

Gestire i capelli non è cosa facile ma una volta che si conosce il proprio capello è possibile riuscire a trovare dei metodi alternativi. Esistono in natura tanti ingredienti e frutti che possiamo utilizzare per la cura dei capelli, alcuni li conosciamo molto bene altri un po’ meno. Seguendo questo semplice consiglio, noteremo che è incredibile come questo straordinario frutto dai mille benefici farà diventare i nostri capelli più ricci e voluminosi.

Il frutto prodigioso

I capelli ricci sono bellissimi e sapere come prendersene cura è un fatto molto importante. Questa tipologia di capello necessita di costante idratazione, poiché tendono a seccarsi molto facilmente. Alcune volte capita anche che i ricci non siano ben definiti ma non abbiano molto volume. Fortunatamente questo frutto prodigioso ci viene in soccorso anche per la cura dei cappelli. Ci stiamo riferendo all’ananas che gode di mille effetti benefici nel campo del benessere e dalla cura della persona. Vediamo adesso come preparare questo rimedio che cambierà la vita di coloro che hanno una chioma mossa o riccia.

Preparazione

Per preparare questo rimedio prodigioso per i nostri ricci, abbiamo bisogno di un litro d’acqua, la buccia di ananas e un flacone con nebulizzatore. Sbucciamo l’ananas e laviamo le bucce, successivamente in un tegame versiamo il quantitativo d’acqua indicato, mettiamo a bollire a fuoco medio. Raggiunta l’ebollizione lasciamo cuocere per ulteriori cinque minuti, fatto ciò spegniamo la fiamma e lasciamo raffreddare. Una volta raffreddato, filtriamo il tutto nel flacone e utilizziamo il composto dopo aver fatto lo shampoo abituale. Dopo una serie di applicazioni noteremo i nostri capelli non solo più ricci e voluminosi ma anche più lucenti.

