Siamo abituati a pensare a come sfruttare al meglio quasi tutti gli oggetti che abbiamo in casa. Ma cosa fare quando l’oggetto in questione è una grande e ingombrante botte? Potrebbe sembrare un problema poco comune, ma chiunque abbia una cantina, o una vecchia casa in campagna, o viva in zone vitivinicole potrebbe trovarne una in cantina.

Se il primo pensiero è buttarla o smaltirla, meglio aspettare: è incredibile come questo oggetto possa trovare una seconda vita grazie a pochi semplici trucchi. Molto spesso le botti hanno una struttura solida e resistente, anche se magari la tenuta delle assi non è al massimo o c’è qualche fessura o perdita qua e là.

Questo le rende elementi ideali per arredare salotti o giardini dando quel tocco di rustico o di vintage che fa la differenza. E poi con pochissimi lavoretti di restauro la nostra botte sarà piena a svolgere mille funzioni: non dovremo fare altro che immaginare, e scegliere!

Sono infiniti i modi in cui possiamo riutilizzare la nostra vecchia botte. Possiamo tagliarla verticalmente in due e arricchirne l’interno con due o più ripiani, magari proprio per tenere le bottiglie. Oppure ancora possiamo tagliarla in orizzontale e farne un simpatico sgabello arricchendola con un bel cuscino.

Oppure una volta divisa in due possiamo coricarla su un fianco, lasciando l’apertura verso l’alto, e coprendola con un ripiano, magari trasparente, per farne un tavolino. Ma se quello che ci interessa è avere un baule originale perché non lasciar perdere il ripiano e usare la parte tagliata come coperchio?

Se invece vogliamo usarla per arricchire il giardino, o magari per creare un angolo dove fare aperitivo con gli amici, possiamo lasciarla intera e orizzontale. Naturalmente prima diamo una risistemata alle parti metalliche e al legno se è troppo rovinato. Ma una volta sistemata, sarà un appoggio perfetto davanti al quale sedersi per una birra.

E c’è persino chi ne ha fatto un barbecue o un lavandino. Insomma, spazio alla creatività, non ce ne pentiremo!