È incredibile come questo metodo rivoluzionario permetterà di fare il cambio dell’armadio senza impazzire

La primavera ha ormai invaso le nostre giornate è tempo riporre i maglioni e i grigi vestiti invernali e di riempire il nostro guardaroba di colori.

Come ogni qualvolta si avvicina un cambio di stagione arriva il momento di affrontare il cambio dell’armadio. Solitamente un momento poco piacevole e molto stressante che tendiamo a rimandare all’infinito.

In realtà basta seguire qualche pratico consiglio e tutto diventerà molto più semplice, anche scegliere l’outfit per andare in ufficio o a pranzo con gli amici.

Consigli pratici e veloci

La prima regola da seguire prima di dare il via al cambio di stagione è quella di eliminare il superfluo. Eh già, questo è un ottimo momento per sbarazzarsi di tutto quello che non indossiamo più.

Un altro consiglio è quello di organizzare l’armadio in modo da avere a portata di mano tutti i vestiti, gli accessori e le scarpe di cui siamo in possesso. Evitare di mettere nell’armadio gli oggetti più vari perché non sappiamo dove metterli, altrimenti sarà davvero difficile tenerlo in ordine.

Per avere un guardaroba perfetto basterà acquistare gli oggetti indispensabili che ci aiuteranno nel nostro intento. Vediamo quali.

Il separatore per la biancheria e il porta borse

Per mettere ordine nel cassetto della biancheria e riporre slip, reggiseni e calze in maniera organizzata basterà acquistare l’organizer ideato appositamente per la biancheria. Questo oggetto esiste anche nella versione verticale da riporre in fondo all’armadio. Esso si appende come una gruccia ed è suddiviso con tasche trasparenti. Questo ci permetterà di avere tutto in ordine e a portata di vista.

Un altro oggetto fondamentale è il portaborse, un divisorio in tessuto da appendere nell’armadio, suddiviso in scomparti dove riporre accuratamente le borse.

Contenitori per abiti e cesti

Indispensabile acquistare dei contenitori dove riporre gli abiti della stagione che è appena andata via. È possibile acquistarli anche in tessuto con manici e cuciture rinforzate.

I cesti pieghevoli invece sono un’ottima soluzione per riporre all’interno sciarpe, cappelli, accessori vari. Inoltre sono ultra comodi in quanto, essendo pieghevoli, quando non sono più necessari è possibile riporli via ed occupano uno spazio davvero ridotto.

Grucce multistrato e pieghevoli

Per finire, ma non meno importanti, una soluzione validissima è quella di acquistare le grucce multistrato. Su un solo gancio si possono riporre 5 indumenti tenendoli separati. Un modo utile per avere tutto a portata di mano e di vista. Acquistare grucce antiscivolo permetterà di non trovare i jeans e i pantaloni sul fondo dell’armadio.

Un consiglio profumato

Inoltre è possibile riporre nei nostri armadi dei sacchetti profumati in modo da rendere gli abiti sempre freschi e profumati. Facilmente acquistabili su internet o da creare a casa a secondo del gusto profumato che preferiamo.

È incredibile come questo metodo rivoluzionario permetterà di fare il cambio dell’armadio senza impazzire

Questa metodologia di riordino è molto produttiva e utile e richiama moltissimo il metodo di Marie Kondo, un argomento che è possibile approfondire cliccando qui.

Dunque è incredibile come questo metodo rivoluzionario permetterà di fare il cambio dell’armadio senza impazzire e di avere un armadio perfettamente in ordine e ben organizzato.

Ogni capo avrà una sua collocazione evitando così di stropicciare gli indumenti. Inoltre sarà più semplice creare look quotidiani senza un’eccessiva fatica e soprattutto senza stress.