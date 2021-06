In estate inizia il periodo della frutta da portare a mare per tenersi freschi e leggeri mentre si prende il sole o si legge un libro. La varietà di questi frutti è molteplice tanto che si possono anche creare delle combinazioni per fare delle bevande fresche e gustose.

Tra questi frutti ce n’è però uno che può fare molto bene al nostro corpo e che non tutti sanno. È incredibile come questo gustosissimo frutto estivo conosciuto da tutti può portare benefici per la nostra salute che solo pochi si immaginano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Nelle prossime righe spiegheremo quali benefici può portare il ribes cioè quelle piccole bacche o frutti di bosco di cui sicuramente tutti abbiamo sentito parlare.

È incredibile come questo gustosissimo frutto estivo conosciuto da tutti può portare benefici per la nostra salute che solo pochi si immaginano

Molti sono i nutrizionisti che sostengono che tali frutti possono portare dei grandi benefici per il nostro corpo. Ce ne sono di varie tipologie, tra cui il ribes bianco, l’uva spina, il ribes nero e rosso.

A seconda del loro colore possono portare diversi benefici per la nostra salute perché si differenziano in termini di proprietà nutrizionali. Ad esempio, il ribes rosso possiede antocianine e il licopene due fitocomposti che possiedono un’azione antiossidante.

Oppure il ribes nero contiene antocianine che contrastano i radicali liberi e l’invecchiamento delle cellule. Infine, il ribes bianco possiede dei nutrienti come il potassio e la fibra che in estate combattono la spossatezza e la sensazione di stanchezza.

E questi sono solo alcuni dei benefici perché ne esistono altri davvero incredibili.

Altre proprietà benefiche per il nostro organismo

Altri benefici sono legati al loro effetto antinfiammatorio per mezzo proprio di un’antiossidante come la vitamina C. Inoltre, sembra che il suo consumo possa migliorare anche le allergie da pollini.

Il motivo è che sembra che il ribes agisca in risposta alla reazione allergica riducendo la produzione d’istamina. Quest’ultima è una sostanza che viene liberata dall’organismo come risposta agli stimoli di sostanze che causano allergia.

Inoltre, agisce direttamente sulle cellule del sistema immunitario avviando la produzione di immunoglobuline IgE che sono proprio quelle che attivano la risposta antiallergica del nostro organismo.

Ecco perché consumare ribes può essere molto salutare per il nostro corpo. Ovviamente qualora si presentino sintomi gravi è bene sempre consultare il proprio medico.