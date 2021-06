In primavera i fiori tornano a colorare i nostri giardini. La natura si risveglia e ci regala magnifici paesaggi colorati e note di profumo inebrianti.

Molto spesso però chi si dedica alla cura del giardino lo fa solo per motivi estetici. A chi non piacerebbe avere un bel giardino curato e traboccante di fiori e piante in salute? A meno che questo non sia sfruttato per l’orto, la soluzione ideale è piantare tantissime varietà di fiori.

Libera scelta quindi in base alle nostre preferenze. La rubrica su Proiezionidiborsa dedicata al giardinaggio, è veramente ampia sul tema e sicuramente troverete il fiore perfetto ed i consigli migliori per curarlo.

Oltre ad avere un sensazionale impatto visivo, in pochi sanno che alcuni tipi di fiori sono anche commestibili. Ad esempio chi avrebbe mai pensato di mangiare fiori di begonia? È incredibile come questo fiore presente in tutti i giardini delle nonne sia commestibile ed utilizzato per realizzare piatti coreografici.

Non stupiamoci ma la begonia è un fiore commestibile con un sapore simile al limone

In realtà molti di noi pensavano che la begonia fosse adatta solo in giardino. Invece no, dato che questo fiore popolarissimo viene spesso utilizzato in cucina per la realizzazione di numerose ricette.

Il gusto particolare della begonia muta in relazione al colore del fiore. Per un sapore più acido, simile al limone bisognerà scegliere un fiore rosso mentre quelli di colore chiaro hanno un gusto dolce e delicato.

Per questo motivo, la begonia è utilizzata anche in cucina per la preparazione di alcuni piatti. Ad esempio può accompagnare una fetta di carne ed andare a sostituire quindi il limone. Oppure può essere utilizzata come decorazione in sorbetti, torte, formaggi ecc.

Ecco i migliori consigli su come coltivare la begonia per utilizzarla in cucina

In genere la begonia non richiede particolare cure. Si può coltivare in qualunque tipo di terreno e non necessita di molte attenzioni. Richiede invece un’esposizione riparata dalla luce del sole perché i forti raggi tendono a bruciare i fiori creando fastidiose macchie marroni.

Per quanto riguarda invece la semina, bisogna acquistare i semi e disporli nel terreno in superficie. Non bisogna interrarli assolutamente perché essendo veramente piccoli, questi non crescerebbero.